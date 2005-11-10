La macchina è ripartita dopo aver acceso il motore. Il Napoli ha ritrovato i suoi due top player

Il Napoli recrimina. Con l'arbitraggio certo, ma pure con sé stesso. Perché andare avanti di due gol sulla Roma ti mette in condizione di forza e invece la squadra di Massimiliano Allegri nel secondo tempo della sfida di ieri ha perso un po' le misure, ha abbassato l'intensità e subito il ritorno dei giallorossi. Le buone notizie però, per l'allenatore livornese, non mancano di certo.

Anguissa ha riacceso il motore. Ed è ripartito

A cominciare dai marcatori di quel 3-3: Zambo Anguissa è un giocatore che è mancato particolarmente, al Napoli negli ultimi mesi. Il suo peso specifico nell'anno dello Scudetto lo ricordano tutti e oggi il centrocampista ha voglia di tornare ad essere quel tipo di giocatore lì. "Anguissa ha fatto 60 minuti e vedremo se schierarlo o meno perché, l'anno scorso ha fatto 13 partite. Non è come una macchina che accendi il motore e riparti…", aveva spiegato Allegri facendo riferimento alla delicatezza del suo rientro in squadra. Bene, Anguissa ha risposto a modo suo. Con un gol straordinario e una prestazione da leader.

McTominay risponde ad Allegri

Con lui anche Scott McTominay. Diceva Allegri, sempre alla vigilia: "McTominay dopo due mesi fuori è ancora indietro nonostante i due gol in Champions League". Dopo quella doppietta ne è arrivata un'altra in rapida sequenza e più in generale una prestazione di leadership e sostanza, quasi in risposta allo stesso Allegri. Come a dire: "Sono tornato". E con due così nel motore, il Napoli può diventare un'altra squadra rispetto a quella balbettante vista in questo avvio di stagione.