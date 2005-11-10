La macchina è ripartita dopo aver acceso il motore. Il Napoli ha ritrovato i suoi due top player

La macchina è ripartita dopo aver acceso il motore. Il Napoli ha ritrovato i suoi due top playerTMW
Simone Bernabei
Il Napoli recrimina. Con l'arbitraggio certo, ma pure con sé stesso. Perché andare avanti di due gol sulla Roma ti mette in condizione di forza e invece la squadra di Massimiliano Allegri nel secondo tempo della sfida di ieri ha perso un po' le misure, ha abbassato l'intensità e subito il ritorno dei giallorossi. Le buone notizie però, per l'allenatore livornese, non mancano di certo.
Anguissa ha riacceso il motore. Ed è ripartito
A cominciare dai marcatori di quel 3-3: Zambo Anguissa è un giocatore che è mancato particolarmente, al Napoli negli ultimi mesi. Il suo peso specifico nell'anno dello Scudetto lo ricordano tutti e oggi il centrocampista ha voglia di tornare ad essere quel tipo di giocatore lì. "Anguissa ha fatto 60 minuti e vedremo se schierarlo o meno perché, l'anno scorso ha fatto 13 partite. Non è come una macchina che accendi il motore e riparti…", aveva spiegato Allegri facendo riferimento alla delicatezza del suo rientro in squadra. Bene, Anguissa ha risposto a modo suo. Con un gol straordinario e una prestazione da leader.
McTominay risponde ad Allegri
Con lui anche Scott McTominay. Diceva Allegri, sempre alla vigilia: "McTominay dopo due mesi fuori è ancora indietro nonostante i due gol in Champions League". Dopo quella doppietta ne è arrivata un'altra in rapida sequenza e più in generale una prestazione di leadership e sostanza, quasi in risposta allo stesso Allegri. Come a dire: "Sono tornato". E con due così nel motore, il Napoli può diventare un'altra squadra rispetto a quella balbettante vista in questo avvio di stagione.