Milan, Cardinale conferma la fiducia ad Amorim: "Progetto solido". Ma il derby diventa decisivo

Il Milan attraversa un momento complicato, tra risultati altalenanti e numerosi infortuni, ma Gerry Cardinale non sembra intenzionato a mettere in discussione il progetto tecnico. Il proprietario rossonero è arrivato in Italia per seguire da vicino la squadra e confermare il proprio sostegno a Ruben Amorim, chiamato a rilanciare il rendimento del gruppo. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Cardinale ha avuto un confronto con la dirigenza e ha ribadito la volontà di proseguire sulla strada intrapresa. Il patron considera il Milan una realtà sulla quale investire nel lungo periodo, senza lasciarsi condizionare dalle difficoltà di questo avvio di stagione. La posizione di Amorim resta dunque solida, così come quella dei dirigenti Moreira e Rabiot, figure considerate centrali nel progetto rossonero.

Milan, emergenza infortuni: Amorim cerca soluzioni prima del derby

Le difficoltà della squadra sono legate anche alle numerose assenze che hanno condizionato le ultime settimane. Amorim ha recuperato Gonzalo Ramos, ma dovrà ancora fare i conti con diversi problemi fisici. Tra i giocatori indisponibili figurano Gabbia, Terracciano, Chuckwueze e altri elementi che hanno ridotto le possibilità di rotazione. Situazione delicata anche per Leao, ancora alle prese con il recupero dall'infortunio, mentre Camarda continua a lavorare per ritrovare la migliore condizione.

Cardinale resta vicino alla squadra: il derby con l'Inter sarà uno snodo importante

Il calendario non concede tregua. Dopo gli impegni contro Udinese e Bologna, il Milan dovrà affrontare il derby contro l'Inter, appuntamento che potrebbe incidere sul morale della squadra e sulle prospettive della stagione. Cardinale seguirà personalmente gli sviluppi, confermando la volontà di restare vicino al club in un momento delicato. La fiducia nella guida tecnica non significa però assenza di aspettative. Il Milan deve ritrovare risultati e continuità per evitare che il distacco dalle prime posizioni diventi difficile da recuperare. Il patron rossonero continua a considerare prioritario il consolidamento del progetto sportivo, puntando sulla stabilità societaria e sulla crescita della squadra. La dirigenza dovrà però fare i conti con un calendario impegnativo e con la necessità di recuperare gli infortunati nel minor tempo possibile.