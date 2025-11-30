Juve Stabia-Monza, le formazioni ufficiali: c'è Ciurria per Colpani. Piscopo sull'out sinistro

Il tecnico della Juve Stabia Ignazio Abate conferma il tandem offensivo Candellone-Gabrielloni, con Piscopo che agirà a sinistra nel centrocampo a cinque con Carissoni sull'out opposto. In mezzo ci sono Mosti e Pierobon al fianco di Correia, mentre in difesa Giorgini e Stabile affiancano Bellich davanti a Confente. Paolo Bianco, tecnico del Monza, risponde con Ciurria al posto di Colpani sulla trequarti al fianco di Dany Mota con Alvarez confermato come punta centrale. A centrocampo Birindelli e Azzi saranno i due esterni con la solita coppia Pessina-Obiang in mezzo. In difesa, davanti all'ex Thiam, ci saranno Izzo, Ravanelli e Carboni. queste le formazioni ufficiali:

Juve Stabia (3-5-2): Confente; Giorgini, Bellich, Stabile; Carissoni, Pierobon, Correia, Mosti, Piscopo; Gabrielloni, Candellone. A disposizione: Signorini, Boer, Reali, Baldi, Mannini, Ciammaglichella, Duca, Maistro, Leone, Cacciamani, De Pieri. Allenatore Abate

Monza (3-4-2-1): Thiam; Izzo, Ravanelli, Carboni; Birindelli, Obiang, Pessina, Azzi; Ciurria, Dany Mota; Alvarez. A disposizione: Pizzignacco, Vailati, Bakoune, Keita Balde, Capolupo, Colombo, Delli Carri, Lucchesi, Maric, Petagna, Sardo, Zeroli. Allenatore Bianco

SERIE B, 14ª GIORNATA

Venerdì 28 Novembre 2025

Cesena-Modena 1-0

43' Blesa

Sabato 29 Novembre 2025

Empoli - Bari 5-0

45+2' Guarino, 52' Shpendi, 66' Yepes, 89' Pellegri, 90+1' Ceesay

Pescara - Padova 0-1

57' Faedo

Reggiana - Frosinone 0-1

56' Koutsoupias

SudTirol - Avellino 0-1

10' Biasci

Venezia - Mantova 3-0

36' Hainaut, 57' e 61' Adorante

Catanzaro - Virtus Entella 3-2

14’ rig Franzoni (VE), 28’ Cassandro (C), 33’ Bariti (VE), 44’ rig. Pontisso (C), 57’ Iemmello (C)

Palermo - Carrarese 5-0

24’ Segre, 44’ Palumbo, 48’, 82’ rig. e 88’ Pohjanpalo

Domenica 30 Novembre 2025

Ore 15.00 Juve Stabia - Monza

Ore 17.15 Spezia - Sampdoria