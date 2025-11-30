Juve Stabia-Monza, le formazioni ufficiali: c'è Ciurria per Colpani. Piscopo sull'out sinistro
Il tecnico della Juve Stabia Ignazio Abate conferma il tandem offensivo Candellone-Gabrielloni, con Piscopo che agirà a sinistra nel centrocampo a cinque con Carissoni sull'out opposto. In mezzo ci sono Mosti e Pierobon al fianco di Correia, mentre in difesa Giorgini e Stabile affiancano Bellich davanti a Confente. Paolo Bianco, tecnico del Monza, risponde con Ciurria al posto di Colpani sulla trequarti al fianco di Dany Mota con Alvarez confermato come punta centrale. A centrocampo Birindelli e Azzi saranno i due esterni con la solita coppia Pessina-Obiang in mezzo. In difesa, davanti all'ex Thiam, ci saranno Izzo, Ravanelli e Carboni. queste le formazioni ufficiali:
Juve Stabia (3-5-2): Confente; Giorgini, Bellich, Stabile; Carissoni, Pierobon, Correia, Mosti, Piscopo; Gabrielloni, Candellone. A disposizione: Signorini, Boer, Reali, Baldi, Mannini, Ciammaglichella, Duca, Maistro, Leone, Cacciamani, De Pieri. Allenatore Abate
Monza (3-4-2-1): Thiam; Izzo, Ravanelli, Carboni; Birindelli, Obiang, Pessina, Azzi; Ciurria, Dany Mota; Alvarez. A disposizione: Pizzignacco, Vailati, Bakoune, Keita Balde, Capolupo, Colombo, Delli Carri, Lucchesi, Maric, Petagna, Sardo, Zeroli. Allenatore Bianco
SERIE B, 14ª GIORNATA
Venerdì 28 Novembre 2025
Cesena-Modena 1-0
43' Blesa
Sabato 29 Novembre 2025
Empoli - Bari 5-0
45+2' Guarino, 52' Shpendi, 66' Yepes, 89' Pellegri, 90+1' Ceesay
Pescara - Padova 0-1
57' Faedo
Reggiana - Frosinone 0-1
56' Koutsoupias
SudTirol - Avellino 0-1
10' Biasci
Venezia - Mantova 3-0
36' Hainaut, 57' e 61' Adorante
Catanzaro - Virtus Entella 3-2
14’ rig Franzoni (VE), 28’ Cassandro (C), 33’ Bariti (VE), 44’ rig. Pontisso (C), 57’ Iemmello (C)
Palermo - Carrarese 5-0
24’ Segre, 44’ Palumbo, 48’, 82’ rig. e 88’ Pohjanpalo
Domenica 30 Novembre 2025
Ore 15.00 Juve Stabia - Monza
Ore 17.15 Spezia - Sampdoria
CLASSIFICA
Monza 29 (13)
Frosinone 28 (14)
Modena 26 (14)
Cesena 26 (14)
Venezia 25 (14)
Palermo 23 (14)
Empoli 20 (14)
Avellino 19 (14)
Catanzaro 16 (14)
Reggiana 17 (14)
Juve Stabia 17 (12)
Padova 17 (14)
Carrarese 16 (14)
Entella 15 (14)
Mantova 14 (14)
Südtirol 13 (14)
Bari 13 (13)
Sampdoria 10 (13)
Pescara 9 (14)
Spezia 8 (13)