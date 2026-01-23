Juve Stabia, nel fortino del Menti senza il dodicesimo uomo. Abate riparte dal 3-5-1-1

Nel fortino del Menti, ma senza il dodicesimo uomo. In un calcio che punisce tutti per colpa di pochi e di gente per nulla associabile al mondo dello sport e degli ultras, ecco che la Juve Stabia perde il suo più fedele alleato in concomitanza con uno scontro diretto che potrebbe consentire non solo di aumentare il vantaggio sulla zona retrocessione, ma anche di consolidarsi forse definitivamente tra chi ambisce a un piazzamento playoff. A Castellammare arriva la Virtus Entella, formazione che ha alternato sconfitte pesanti a imprese non indifferenti come quella contro il Monza di poche settimane fa. La classica gara in cui l’apporto della gente avrebbe potuto spostare gli equilibri, in uno dei pochi stadi ancora inespugnati della categoria e in cui la curva svolge sempre un ruolo che incide sulle prestazioni e sul risultato come riconosciuto da tutti gli allenatori avversari che hanno affrontato i gialloblu in Campania. Oltre al danno anche la beffa, visto che per tre mesi le trasferte saranno vietate: gli scontri con i tifosi del Pescara hanno spinto le autorità di pubblica sicurezza a sposare la linea dura come accade ormai da diversi anni a questa parte. Una sconfitta per lo sport.

Dal punto di vista tecnico sarà una formazione praticamente identica a quella che ha espugnato con merito il San Nicola di Bari. Dinanzi a Confente, cresciuto molto con il passare delle settimane, agiranno Bellich, Giorgini e Ruggero, ma occhio a Varnier che sta progressivamente ritrovando la forma migliore e spera di scalare posizioni nelle gerarchie del mister. Un rientro fondamentale al pari dell’arrivo di Dalle Mura, elemento rapido e che si sposa bene con il tipo di gioco aggressivo attuato da Abate. Sulle corsie esterne intoccabili Cacciamani e Carissoni, mentre in mediana Correia e Mosti sembrano certi di una maglia da titolare, consueto ballottaggio tra Pierobon e Leone per il ruolo di mezzala con licenza di offendere. In avanti, in attesa che Gabrielloni torni al top della forma, dovrebbe essere Zeroli ad agire alle spalle di Candellone, a segno sia contro il Pescara e sia contro il Bari e, dunque, in un ottimo momento di forma. Quanto al mercato, il direttore sportivo Lovisa ha dovuto incassare il no del Palermo per Corona, ma non è da escludere un nuovo tentativo negli ultimissimi giorni, visto che in rosanero troverebbe pochissimo spazio. Occhio anche alla capacità del giovane dirigente di scovare talenti in categorie inferiori, un colpaccio “alla Adorante” che consentirebbe ad Abate di avere più alternative a disposizione nel rispetto di una politica economicamente sostenibile e che punta anzitutto a valorizzare i giovani.