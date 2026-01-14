La "piccola" Entella nel "grande" Ferraris: i Diavoli Neri sanno come si festeggia a Marassi

La Serie B è in grado di regalare storie importanti. E una di queste è quella di una piccola grande realtà come l'Entella, piccola nelle dimensioni della città ma grande nelle idee e nelle intuizioni del patron Antonio Gozzi, capace di imprese importanti e di raggiungere la Serie B. Un altro piccolo pezzo di storia è pronto ad aggiungersi al libro ultracentenario dei biancocelesti come il ritorno al "Ferraris" di Marassi venerdì sera per il match contro la Sampdoria.

Il successo dell'andata

Un derby regionale che arriva tre mesi dopo il successo per 3-1 del "Sannazzari" contro i blucerchiati, una partita che rappresenta un altro scontro diretto per le zone basse della classifica. Una partita emozionante per una realtà come Chiavari che conta 27510 abitanti, meno dell'impianto genovese che di spettatori ne tiene 33205 e contro una squadra che allo stadio ne porta sempre più o meno di 20-25000 ogni partita.

I precedenti a Marassi

I Diavoli Neri però sanno come espugnare Genova. E' accaduto contro il Genoa in un match di Coppa Italia del 6 dicembre 2018 quando la squadra allora allenata da Roberto Boscaglia si impose ai rigori 9-10 dopo il 3-3 dei tempi regolamentari e supplementari. C'è un altro precedente genovese per l'Entella, il 7 febbraio 1971, con il Grifone che vinse 1-0 con gol di Turone. Al "Ferraris", inoltre si giocò il derby del Tigullio contro il Sestri Levante del 21 gennaio 2014, gara che finì 0-0.