Mantova-Spezia 4-1, le pagelle: Ruocco gioca a tris, Marras decisivo. Liguri in difficoltà
Risultato finale: Mantova-Spezia 4-1
MANTOVA
Festa 6 - Non può nulla sul gol ma è bravo a dire di no nelle poche occasioni avversarie.
Radaelli 7 - Toccherebbe installare il contachilometri per il terzino: macina il campo in ogni zolla e diventa sempre un pericolo negli affondi offensivi.
Castellini 6,5 - Il centrale, dopo lo shock iniziale, mette in sequenza una serie di interventi positivi.
Cella 7 - Dopo la macchia nel primo tempo, si riscatta alla grande con una conclusione al volo per il 2-1 dei suoi.
Bani 6,5 - Domina in lungo e in largo. La sua presenza diventa spesso fondamentale per la manovra.
Weiser 6,5 - La sorpresa dell'undici titolare di Possanzini riesce a rendersi pericoloso in più di un'occasione. Dall'86' Paoletti sv
Artioli 6,5 - Detta i tempi del gioco per una manovra articolata ma efficace.
Trimboli 7 - Innumerevoli gli inserimenti senza palla per il centrocampista, mette in difficoltà più volte Mascardi. Costruzione importante in occasione del gol di Marras.
Galuppini 6 - Diversi gli spunti del fantasista, qualche scelta sbagliata ma nel totale la gara è sufficiente. Dal 61' Marras 7 - Manuale su come può, e deve, incidere un subentrato: al posto giusto, al momento giusto. Una doppietta che sicuramente ricorderà.
Mancuso 6 - Tanto lavoro sporco per la punta, protagonista comunque in positivo per il gol di Ruocco. Pesa, però, l'errore ad inizio ripresa. Dal 61' Mensah - Non lascia particolarmente il segno ma è abile in occasione dei contropiede partiti dalle retrovie.
Ruocco 6,5 - Terzo centro consecutivo per l'attaccante, pepita d'oro per la storia recente di Possanzini sulla panchina del Mantova.
Davide Possanzini 7,5 - La vince dalla panchina. Non si abbatte dopo il gol iniziale, non rinuncia al suo credo e pesca il jolly dalla panchina. In un mese passa dalle stalle alle stelle: ora la sua formazione è fuori pericolo.
SPEZIA
Mascardi 6 - Non è impeccabile in occasione del colpo di testa di Mancuso, ma rimedia come può in un momento complicato per i suoi.
Mateju 5 - Affonda come l'intero reparto dopo il primo quarto d'ora relativamente tranquillo.
Wisniewski 5 - Come il compagno di reparto, fatica e non poco a contenere la fisicità di Ruocco.
Jack 5,5 - Non mostra completa padronanza del campo, venendo sorpreso dagli inserimenti dei centrocampisti avversari. Dal 60' Cistana 5,5 - Al rientro, il difensore mette minuti nelle gambe ma in un momento non sicuramente semplice.
Candela 5,5 - Non si nota troppo nelle spinte offensive e, spesso, fatica nel contenere le sortite offensive avversarie. Dal 69' Beruatto 5,5 - Il suo ingresso non è sicuramente tra i migliori.
Vignali 5,5 - Approccio positivo al match, poi si spegne con lo scorrere dei minuti e fatica ad entrare nel vivo del gioco. Dal 61' Bandinelli 5,5 - Rientra in campo dopo l'infortunio e cerca di allinearsi ad un ritmo alto del match. Chiude nervoso.
Nagy 5,5 - Non spicca particolarmente nell'impostazione della manovra. Resta negli spogliatoi. Dal 46' Comotto 5,5 - Ingresso in campo positivo per il giovanissimo che, però, pecca di esperienza sul gol del 3-1.
Cassata 5,5 - Il cartellino giallo al 10' diventa un'ombra pesante da gestire. Prova a reagire ma nel finale, complice anche il nervosismo, rimedia il secondo: salterà il derby.
Aurelio 6,5 - Sblocca il match in avvio con una conclusione di prima intenzione. Sembra l'unica luce dei suoi, nella ripresa sfiora anche la doppietta.
Di Serio 6 - Gioca bene contro una difesa ordinata. Lascia il campo per un infortunio, l'ennesimo nell'attacco dello Spezia. Dal 69' Artistico 5,5 - Non riesce a mostrarsi in campo nei 25 minuti in campo.
Vlahovic 6 - Protagonista del gol che sblocca il match, l'attaccante è sempre presente e sembra l'arma in più dei liguri nella prima mezz'ora. Poi paga l'opachezza dei suoi compagni.
Roberto Donadoni 5,5 - Il gol del vantaggio è un'illusione per il tecnico, che non riesce a trovare gli incastri giusti dalla panchina per risollevare i suoi.