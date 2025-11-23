Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Cremonese-Roma 1-3, le pagelle: Soulé accende l'attacco, il muro di Nicola non regge

Cremonese-Roma 1-3, le pagelle: Soulé accende l'attacco, il muro di Nicola non reggeTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:06Serie A
Paolo Lora Lamia

Risultato finale: Cremonese-Roma 1-3

CREMONESE
Audero 5,5 - Tiene a galla i suoi nella prima frazione di gioco, negando il raddoppio a Pellegrini. Qulache altro buon intervento anche dopo l'intervallo, quando però ha colpe nell'azione che porta al raddoppio di Ferguson.

Terracciano 5 - Gara dai due volti per l'ex Milan, che in avvio garantisce buona solidità ma poi crolla insieme al resto del reparto.

Baschirotto 5 - Con la sua mole viene messo in difficoltà dalla rapidità del trio offensivo giallorosso. Molo più in sofferenza rispetto al altre uscite.

Bianchetti 5 - Chiude in ritardo su Soulé, quando col sinistro batte Audero. Pomeriggio da dimenticare. Dall'80' Folino 6,5 - Ha il merito di segnare la rete della bandiera nel finale. Può essere una soluzione anche dall'inizio per il futuro.

Barbieri 5 - Tanto sulla fascia destra come, a gara in corso, dall'altra parte, viene limitato nelle sue iniziative offensive. In concomitanza con la crescita di Wesley, vive una fase di partita da incubo.

Payero 5 - Abbastanza anonimo, sia nella fase di proposta che in quella di non possesso. Non migliora ad inizio secondo tempo. Dal 57' Vazquez 6 - Uno dei pochi che si salvano, entra con il piglio giusto portando anche qualità.

Vandeputte 5,5 - Cerca di dare geometrie alla squadra, non tirandosi indietro quando c'è da inserirsi in area avversaria. Con una delle sue incursioni, per poco non trova l'1-1. Dal 70' Grassi 5,5 - Il suo ingresso è a punteggio già compromesso. Non ha modo di incidere come vorrebbe.

Bondo 5,5 - Prova al di sotto della sufficienza. L'ex Milan e Monza, comunque, non è uno dei più negativi.

Floriani 5,5 - Parte da sinistra, subito con un minaccioso inserimento in area. Cala alla distanza, non alzando il suo livello quando passa dall'altra parte. Dal 57' Pezzella 5 - Se possibile, sulla fascia sinistra rende peggio del compagno soprattutto in fase di copertura.

Bonazzoli 5,5 - Sua la migliore palla gol del primo tempo, ma davanti si trova uno Svilar che si conferma il portiere più in forma dell'intero campionato. Poco altro da segnalare. Dall'80' Sanabria sv.

Vardy 5,5 - Parte con il piglio giusto e duetta bene con Bonazzoli, ma la difesa avversaria gli prende sempre meglio le misure.

Davide Nicola 5,5 - Tiene testa alla Roma fino alle prime battute della ripresa, poi il gol del raddoppio giallorosso risulta una mazzata per i suoi. Terzo ko di fila: nessun allarme, ma un risultato positivo da ottenere quanto prima sarebbe l'ideale.

ROMA
Svilar 6,5 - Protagonista, ça va sans dire, dell'ennesimo risultato positivo della Roma. Determinante due volte nel primo tempo, negando il gol prima a Bonazzoli e poi a Vandeputte. Meno impegnato nella ripresa, ma resta uno dei capisaldi della Roma gasperiniana.

Mancini 6 - Prosegue nel suo momento positivo, mettendo in campo personalità oltre che sicurezza nelle chiusure difensive.

Ndicka 6,5 - Schierato da centrale del trio arretrato, interpreta al meglio questo ruolo riuscendo con sempre maggiore efficacia a limitare Vardy e Bonazzoli. Bene anche come braccetto di sinistra.

Ziolkowski 6 - Gasp gli concede una chance dal primo minuto e lui la sfrutta bene, fornendo una prova di buona abnegazione. Ammonito sul finire del primo tempo, non rientra in campo dopo l'intervallo. Dal 46' El Aynaoui 6,5 - Ottimo impatto per il centrocampista, abile a trovare Ferguson in occasione dello 0-2.

Celik 6 - Contrasta nel migliore dei modi dalla sua parte prima Floriani e poi Barbieri, meritandosi così la sufficienza.

Cristante 6,5 - Solita diga in mezzo al campo. Dove c'è lui, difficilmente la Cremo passa con facilità quando sviluppa la manovra. Mantiene la sua esibizione di spessore anche quando è chiamato ad arretrare in difesa.

Koné 6,5 - Si sgancia un po' più in avanti rispetto al compagni di reparto Cristante. Suo il passaggio che porta allo 0-1 di Soulé.

Wesley 7 - Dopo un primo tempo abbastanza anonimo, emerge alla grande nel secondo. La ciliegina sulla torta è lo scavetto con cui beffa Audero e firma la terza rete giallorossa. Dall'80' Tsimikas sv.

Soulé 7,5 - Il migliore dei suoi. nella prima frazione di gioco sblocca con un gran sinistro un match che si stava facendo complicato. Tiene sempre in apprensione la difesa avversaria, non facendo rimpiangere Dybala. Dall'85' Pisilli sv,

Pellegrini 6,5 - Cresce con il passare dei minuti, entrando nell'azione del vantaggio e sfiorando lo 0-2 negatogli da un super Audero. Dal 60' El Shaarawy 6,5 - Ennesimo cambio azzeccato di Gasp. Serve a Wesley la palla che porta al gol del definitivo 0-3.

Baldanzi 6 - Il tecnico romanista li piazza come riferimento avanzato, ottenendo una prova di sacrificio e lavoro per i compagni più che di pericolosità sotto porta. Dal 60' Ferguson 7 - Entra come meglio non potrebbe, spegnendo le residue speranze grigiorosse con il gol del raddoppio.

Gian Piero Gasperini 7,5 - La sua Roma, oltre che solida, è ormai anche bella da vedere. Prova corale, in una gara ben affrontata fin dai primi minuti da chi ha iniziato e alla quale hanno contribuito e non poco i subentrati. Un'esibizione, insomma, da squadra che può star in alto fino alla fine.

Articoli correlati
Roma Femminile, Rossettini: "FVS inutile, decisioni non cambiano. Ma ci prendiamo... Roma Femminile, Rossettini: "FVS inutile, decisioni non cambiano. Ma ci prendiamo i 3 punti"
Gasperini scopre l'importanza delle seconde linee. Roma prima grazie ai subentrati... Gasperini scopre l'importanza delle seconde linee. Roma prima grazie ai subentrati
Serie A, 12^ giornata LIVE: Pulisic e Leao pronti a sfidare la ThuLa Serie A, 12^ giornata LIVE: Pulisic e Leao pronti a sfidare la ThuLa
Altre notizie Serie A
Roma, Gasperini e il sogno: "Lo stiamo vivendo: finché si può, cercheremo di allungarlo"... Roma, Gasperini e il sogno: "Lo stiamo vivendo: finché si può, cercheremo di allungarlo"
Lazio-Lecce, le formazioni ufficiali: Sarri e Di Francesco si affidano al tridente... Lazio-Lecce, le formazioni ufficiali: Sarri e Di Francesco si affidano al tridente
Gasperini scopre l'importanza delle seconde linee. Roma prima grazie ai subentrati... Gasperini scopre l'importanza delle seconde linee. Roma prima grazie ai subentrati
Cremonese-Roma 1-3, le pagelle: Soulé accende l'attacco, il muro di Nicola non regge... Cremonese-Roma 1-3, le pagelle: Soulé accende l'attacco, il muro di Nicola non regge
Serie A, 12^ giornata LIVE: Pulisic e Leao pronti a sfidare la ThuLa Probabili formazioniSerie A, 12^ giornata LIVE: Pulisic e Leao pronti a sfidare la ThuLa
Serie A, classifica aggiornata: Roma da sola in vetta in attesa del derby Serie A, classifica aggiornata: Roma da sola in vetta in attesa del derby
La Roma gioca bene e segna, 3-1 alla Cremonese e primato. L'unico neo il rosso a... La Roma gioca bene e segna, 3-1 alla Cremonese e primato. L'unico neo il rosso a Gasperini
Lazio-Lecce, le formazioni ufficiali: out Tavares, c'è Pellegrini. Camarda preferito... Lazio-Lecce, le formazioni ufficiali: out Tavares, c'è Pellegrini. Camarda preferito a Stulic
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Conte si è ripreso il Napoli e la voglia di scudetto. Spalletti e Juve: il matrimonio non funziona. Un Var da rivedere. Dopo Zemanlandia ora c’é Italianolandia. Chivu e Allegri, un pari può bastare?
Le più lette
1 Conte si è ripreso il Napoli e la voglia di scudetto. Spalletti e Juve: il matrimonio non funziona. Un Var da rivedere. Dopo Zemanlandia ora c’é Italianolandia. Chivu e Allegri, un pari può bastare?
2 Torino-Como, le probabili formazioni: quanti forfait Baroni. Addai si candida per un posto
3 Inter-Milan, le probabili formazioni: torna la coppia Lautaro-Thuram, Allegri con Pulisic
4 Lazio-Lecce, le probabili formazioni: Sarri col tridente formato da Zaccagni, Dia e Isaksen
5 Serie A, 12^ giornata LIVE: Pulisic e Leao pronti a sfidare la ThuLa
Ora in radio
Repliche 13:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Gasperini scopre l'importanza delle seconde linee. Roma prima grazie ai subentrati
Immagine top news n.1 Serie A, classifica aggiornata: Roma da sola in vetta in attesa del derby
Immagine top news n.2 La Roma gioca bene e segna, 3-1 alla Cremonese e primato. L'unico neo il rosso a Gasperini
Immagine top news n.3 Serie A, classifica aggiornata: il Parma scala posizioni e lascia all'ultimo posto il Verona
Immagine top news n.4 Allegri dice che sarà una partita meravigliosa. La formazione del Milan incuriosisce
Immagine top news n.5 Chivu si affida a Lautaro e Thuram? Inter-Milan è un derby d’alta quota
Immagine top news n.6 Serie A, la classifica aggiornata e le probabili formazioni della 12^ giornata
Immagine top news n.7 La prima Atalanta di Palladino non convince. Nonostante una buona reazione contro il Napoli
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Non solo derby: come Milan e Inter programmano il mercato di gennaio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Guendouzi e il possibile addio alla Lazio a gennaio: tutti i retroscena
Immagine news podcast n.2 Così Antonio Conte ha già ricompattato il gruppo Napoli dopo le sfuriate
Immagine news podcast n.3 Perché all'Italia è andata molto bene al sorteggio dei playoff Mondiali
Immagine news podcast n.4 Tutto sulle 4 possibili avversarie in semifinale ai playoff Mondiali dell'Italia
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Avv. Afeltra: "Caso plusvalenze Napoli, rinvio atto dovuto"
Immagine news Altre Notizie n.2 Inter-Milan, un derby da Scudetto? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "A Gravina dico: dimettiti. Milan, se Allegri si inceppa nel derby..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Roma, Gasperini e il sogno: "Lo stiamo vivendo: finché si può, cercheremo di allungarlo"
Immagine news Serie A n.2 Lazio-Lecce, le formazioni ufficiali: Sarri e Di Francesco si affidano al tridente
Immagine news Serie A n.3 Gasperini scopre l'importanza delle seconde linee. Roma prima grazie ai subentrati
Immagine news Serie A n.4 Cremonese-Roma 1-3, le pagelle: Soulé accende l'attacco, il muro di Nicola non regge
Immagine news Serie A n.5 Serie A, 12^ giornata LIVE: Pulisic e Leao pronti a sfidare la ThuLa
Immagine news Serie A n.6 Serie A, classifica aggiornata: Roma da sola in vetta in attesa del derby
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Modena-Sudtirol 0-0, le pagelle: brillano Zampano e Adamonis
Immagine news Serie B n.2 Mantova-Spezia 4-1, le pagelle: Ruocco gioca a tris, Marras decisivo. Liguri in difficoltà
Immagine news Serie B n.3 Serie B, 13ª giornata: Spezia travolto dal Mantova. Il SudTirol contiene il Mantova: 0-0
Immagine news Serie B n.4 Monza-Cesena, le formazioni ufficiali: Colpani-Dany Mota a sostegno di Alvarez
Immagine news Serie B n.5 La rinascita del Mantova passa dai piedi di Ruocco. Terzo gol consecutivo per l'attaccante
Immagine news Serie B n.6 Serie B, 13ª giornata: primi tempi di parità sia a Mantova che a Modena. Qui a reti biache
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, 15ª giornata: frenate Vicenza, vola invece l'Arezzo. Il Cosenza stende il Benevento
Immagine news Serie C n.2 Torres, Greco: "Testa alla sfida contro il Livorno, dove c'è tanto in palio. Non solo i tre punti"
Immagine news Serie C n.3 Serie C, 15ª giornata: sorridono Vicenza e Catania, pareggiano Cosenza e Benevento
Immagine news Serie C n.4 Serie C, 15ª giornata: l'Inter U23 vince, l'Atalanta U23 viene bloccata dall'ottima Cavese
Immagine news Serie C n.5 Virtus Verona, sfuma Faraoni: è tentato dal Pescara. Si punta quindi sull'ex Torino Bayeye
Immagine news Serie C n.6 Serie C, 15ª giornata: emozioni tra Cavese e Atalanta U23. A reti bianche il match di Trento
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Inter Milan
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Milan, il derby che può valere la vetta infiamma San Siro
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Lazio-Lecce: Sarri cerca continuità, ma occhio ai salentini in trasferta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma Femminile, Rossettini: "FVS inutile, decisioni non cambiano. Ma ci prendiamo i 3 punti"
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 7ª giornata: Carbonell consegna vittoria e secondo posto alla Juventus
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma Femminile, Greggi: "Tre punti che profumano di riscatto. E che belle le mie 200 presenze"
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 7ª giornata: Viens consegna la vetta alla Roma. Bene anche l'Inter
Immagine news Calcio femminile n.5 Sassuolo Femminile, Spugna: "Sia noi che il Milan siamo cambiate dalla gara di Women’s Cup"
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 7ª giornata: oggi fari accesi su Como Women-Roma e Juve-Fiorentina
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Totò Schillaci, il campione e l'uomo raccontato dalla figlia Jessica Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 I quattro schiaffi con la Norvegia potrebbero essere un grande vantaggio…