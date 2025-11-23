Lazio-Lecce, le formazioni ufficiali: Sarri e Di Francesco si affidano al tridente
Sono state appena diramate le formazioni ufficiali di Lazio-Lecce, partita valida per la 12esima giornata del campionato di Serie A.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Patric, Provstgaard, Hysaj, Nuno Tavares, Vecino, Belahyane, Pedro, Noslin. All.: Sarri.
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly, Morente; Berisha, Camarda, Sottil. A disp.: Fruchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, Stulic, N'Dri, Perez, Helgason, Banda, Kouassi, Pierotti, Kaba, Kovac, Maleh. All.: Di Francesco.
