Modena-Sudtirol 0-0, le pagelle: brillano Zampano e Adamonis

© foto di Federico Serra
Oggi alle 17:20Serie B
Paola Pascalis

Risultato finale Modena-Sudtirol 0-0

MODENA
Chichizola 6,5 - Quando viene chiamato in causa risponde presente, garantendo sicurezza alla retroguardia.

Tonoli 6,5 - Pericoloso su palla inattiva. Tiene senza difficoltà gli avversari e sfiora il gol con una bella iniziativa personale.

Adorni 6 - Esce spesso palla al piede e offre linee di passaggio pulite ai compagni.

Nieling 6,5 - Prestazione solida: preciso, puntuale e senza fronzoli.

Zampano 7 - Produce una quantità industriale di cross, apre spazi e quando si lancia in campo aperto è imprendibile, anche se talvolta difetta nell’ultimo passaggio. Da lui partono quasi tutte le occasioni più insidiose.

Sersanti 6,5 - Recupera un pallone d’oro su Odogwu e si rende pericoloso in diverse occasioni: prima di testa, poi con due conclusioni insidiose.

Santoro 7 - Si propone con continuità e impegna il portiere con una gran botta da fuori. Prestazione di grande dinamismo. Dall’86’ Gerli SV.

Pyyhtia 6,5 - Spreca una buona chance in area e non è preciso da fuori, ma resta tra i più pericolosi sui piazzati. Dal 62’ Massolin 6 – Si muove bene e crea fastidi alla retroguardia avversaria.

Zanimacchia 6,5 - Si guadagna numerose punizioni, spinge con continuità e recupera un gran numero di palloni. Dal 76’ Beyuku SV.

Defrel 6 - Generoso, si sacrifica per la squadra e aiuta molto in fase difensiva. Dal 62’ Di Mariano 6 - Aumenta il lavoro sporco ma ci si aspetta qualcosa in più in zona offensiva.

Mendes 5,5 - Si vede poco. Imbrigliato dai difensori avversari, non riesce a trovare spazio. Dal 62’ Gliozzi 6,5 - Entra con ottimo spirito e costruisce subito più di un’occasione pericolosa.

Andrea Sottil 6 - Il Modena domina e crea tanto, ma la scarsa concretezza rischia di costare cara nella ripresa, quando il Sudtirol si affaccia con più decisione.

SUDTIROL
Adamonis 7 - Sicuro in tutte le uscite, salva il risultato in più di una circostanza.

Masiello 6 - Usa l’esperienza per gestire ogni situazione senza correre rischi.

Veseli 6,5 - Provvidenziale nella chiusura su un contropiede di Zampano. Sempre attento nelle transizioni avversarie.

Kofler 6 - Ordine tattico e concentrazione: difende con intelligenza nei momenti più complicati.

Molina 6 - Recupera palloni, pressa e si propone anche in avanti, pur senza precisione al tiro. Dal 77’ Davi F. SV.

Tait 6 - Offre il solito contributo, anche se talvolta impreciso. Dal 46’ Coulibaly 6 - Dà una mano in copertura con gli avversari riversati in avanti.

Martini 6 - Prova a dare respiro ai compagni con qualche iniziativa. Lotta su ogni pallone.

Tronchin 6,5 - Recupera palloni preziosi e crea la migliore occasione per il Sudtirol. Dal 68’ El Kaouakibi 6 - Tiene bene Di Mariano e nel finale sbarra la strada agli avversari.

Davi S. 6 - Soffre la pressione avversaria e si dedica soprattutto alla fase difensiva con ordine e senza strafare. Dal 68’ Zedadka 5,5 - Non trova iniziative degne di nota.

Mallamo 5,5 - Si accende a sprazzi, ma nel complesso resta ai margini del gioco. Dal 46’ Casiraghi 6 - Porta freschezza alla manovra ma senza lasciare il segno.

Odogwu 6 - Perde qualche pallone e commette falli evitabili, ma si sacrifica anche in fase difensiva. Splendida la giocata di tacco per Tronchin, che va vicino al gol.

Fabrizio Castori 6 - Il Sudtirol si difende con ordine e compattezza, strappando un punto prezioso contro un Modena che pressa alto e crea molto.

