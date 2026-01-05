TMW Milan, personalizzato per Nkunku: da valutare la sua presenza contro il Genoa

Il Milan è tornato ad allenarsi dopo il successo di venerdì sera contro il Cagliari per 1-0 all'Unipol Domus. Secondo quanto raccolto da TMW, l'unico assente alla seduta è stato Christopher Nkunku, che ha svolto un allenamento personalizzato. La sua presenza contro il Genoa giovedì è da valutare tra domani e mercoledì. Tutto ok invece per quanto riguarda Christian Pulisic, Matteo Gabbia e Strahinja Pavlovic.

Massimiliano Allegri potrà dunque contare su tre dei suoi fedelissimi. Lo statunitense è il calciatore più in forma dell'intera rosa e i numeri lo dimostrano. Quando è in condizione sposta da solo gli equilibri. Il centrale italiano invece, prima dell'infortunio contro il Sassuolo, non aveva saltato un minuto, a testimonianza di come la sua interpretazione del ruolo piaccia al tecnico livornese. Infine merita un discorso a parte pure il serbo, che più volte è stato decisivo in zona offensiva con i suoi inserimenti.

Nkunku sembrava essersi sbloccato con la doppietta, ma è tornato ai box. Ora si attende il suo rientro per capire se davvero sia rinato o se ancora necessiti di tempo per ambientarsi. In carriera vanta 172 partite e 70 gol con il Lipsia, 78 incontri e 11 reti con il PSG, 62 gettoni e 18 centri con il Chelsea, 27 apparizioni e 5 gol con il PSG B e 15 match e 3 reti con il Milan.