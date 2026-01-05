Lazzari può lasciare la Lazio nel mercato di gennaio, torna alla carica il Sassuolo

In casa Lazio è arrivato il via libera per la possibilità di tornare a operare sul calciomercato in entrata a partire dalla finestra di gennaio che è appena cominciata, ma per il momento le principali voci a proposito delle trattative in salsa biancoceleste riguardano prevalentemente le uscite.

Con Castellanos di fatto già del West Ham e altri due pezzi grossi come Guendouzi e Nuno Tavares finiti nel mirino rispettivamente di Fenerbahce e Al Ittihad, alla Lazio è un momento particolare e non è da escludere che qualche altro big della squadra se ne vada a gennaio. Potrebbe essere per esempio il caso dell'esterno Manuel Lazzari (32 anni), che sembra in aria di salutare la Capitale dopo sei stagioni e mezza.

Per Lazzari infatti si sta facendo avanti di nuovo il Sassuolo, a caccia di rinforzi sulle fasce e desideroso di inserire nella rosa di Grosso il classe '93. Già in estate i neroverdi si erano dimostrati interessati, ma la situazione di mercato bloccato per la Lazio ha bloccato ogni discorso sul nascere. Ora il fronte si potrebbe riaprire, considerando lo scarso impiego di Lazzari (12 presenze, sì, ma solo 4 da titolare e per un totale di soli 392 minuti in campo) da parte di Sarri e un contratto che scade il 30 giugno del 2027, tra un anno e mezzo. Lo riferisce Repubblica.