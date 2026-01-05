TMW Radio Juve, Roma e Como per il 4° posto: la lotta vista dagli opinionisti

Juventus, Roma e Como ad oggi sembrano le tre squadre che possono giocarsi il quarto posto che vale la Champions League. Nelle ultime sei partite meglio la Juve, ma chi dà maggiori garanzie in questa cavalcata? Ecco cosa dicono gli opinionisti di TMW Radio.

Stefano Impallomeni: "Se fossi nei panni di Juve e Roma, non vorrei il Como in mezzo ai piedi. Gioca una volta alla settimana, ha un allenatore ambizioso, lo temo molto. Fabregas è uno molto pratico, vedremo".

Massimo Bonanni: "Il Como al momento può essere una squadra che dà fastidio. Se a fine febbraio rimane lì dico di sì, ad oggi però penso che non possa essere pronto per lottare per questo traguardo fino alla fine. Se la giocheranno Roma e Juve".

Daniele Garbo: "Il Como è il terzo incomodo molto scomodo. Non ha pressioni, mentre la Juve è obbligata ad arrivare al quarto posto e la Roma è lì. Roma e Juve hanno di più, anche come espeirenza, ma avere il Como di mezzo è scomodo. Vedo la Juve però favorita".

Antonio Di Gennaro: "Le prime tre sono di livello superiore, la Juve ha pareggiato con il Lecce quando doveva stravincere, il Como lo vedo bene perché gioca spensierato, gioca molto bene. La Roma non ha attaccanti, Gasp sta facendo un miracolo e lo sapeva bene dall'inizio. Se la giocano per il quarto posto queste, ma vedo la Juve un poco più avanti. Anche la Juve non ha veri attaccanti".

Massimo Orlando: "Giocano veramente bene quelli del Como, hanno una tecnica clamorosa ma non chiudono le partite. Io ho sempre detto che per me è da quarto posto. Ha perso punti con Genoa, Cremonese e Cagliari, ha anche 3-4 punti in meno rispetto a quelli che dovrebbe avere".

Simone Braglia: "Se va avanti così, può rientrare anche il Como ormai. Gli spazi di miglioramento poi sono enormi. Napoli e Inter lo dico da tempo, giocano ogni tre giorni e voglio vederle nel rush finale come si comporteranno. Per me lì sarà come lo scorso anno. Per me il Como ci può stare tra le prime quattro. E se prendono anche altri giocatori ora, può ambire a quella posizione".

Diego Fuser: "Non gli davo troppo credito, invece il Como mi ha sorpreso".