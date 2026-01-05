Domani Lecce-Roma, i convocati di Di Francesco: si rivede Sottil
Dopo l'ottimo pareggio ottenuto in casa della Juventus, arrivato anche grazie a una prestazione da incorniciare di Wladimiro Falcone, il Lecce è tornato al lavoro in vista del big match di domani contro la Roma. Al Via del Mare arriverà il sodalizio giallorosso, reduce dal k.o. di Bergamo contro l'Atalanta e alla ricerca di punti per la corsa all'Europa.
Eusebio Di Francesco ha convocato i seguenti calciatori per la gara Lecce-Roma, match valevole per la diciannovesima giornata della Serie A, in programma domani alle ore 18:00. Da segnalare il rientro di Sottil. Questa la lista dei convocati:
PORTIERI
95. Bleve
30. Falcone
32. Samooja
DIFENSORI
25. Gallo
4. Gaspar
18. Jean
21. Kouassi
3. Ndaba
13. Pérez
5. Siebert
44. Tiago Gabriel
17. Veiga
CENTROCAMPISTI
28. Gorter
14. Helgason
77. Kaba
80. Kovac
93. Maleh
36. Marchwiński
20. Ramadani
6. Sala
ATTACCANTI
19. Banda
22. Camarda
11. N’Dri
50. Pierotti
23. Sottil
9. Štulić