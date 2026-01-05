Giacomelli: "Tornare a Vicenza sarebbe il mio sogno. Non da calciatore ma in altre vesti"

Stefano Giacomelli, in occasione di un'intervista esclusiva rilasciata a Sampdorianews.net per descrivere l'ex compagno di squadra Tjas Begic arrivato alla Sampdoria, ha ripercorso la propria carriera e ha fissato alcuni obiettivi per il futuro:

"Per me Vicenza è una seconda casa, è diventata quasi la prima soprattutto negli ultimi anni. Ho indossato quella maglia per una scelta di cuore, con tanto orgoglio, ho un bellissimo rapporto con la piazza e i tifosi. Se avranno bisogno e ci fosse l'occasione, il mio sogno sarebbe tornare, non più da calciatore vista l'età, ma in altre vesti.

Dopo aver vinto un campionato a Mantova, senza spiegazioni sono rimasto senza squadra. Ho aspettato un po', ci sono stati interessamenti, poi ho scelto la Luparense, la mia prima volta in D. Non volevo più stare fermo a lungo, mi hanno cercato alcuni club in D ma ho preferito avvicinarmi a casa. Al Terni Football Club ho trovato una società solida, molto meglio di club in D e alcuni in C. Il Presidente ci tiene molto, speriamo di fare una buona seconda parte di stagione anche per lui".