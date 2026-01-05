Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW Radio

Minelli: "Arbitri? Il problema parte da lontano. E' una gestione a fine corsa"

Minelli: "Arbitri? Il problema parte da lontano. E' una gestione a fine corsa"TUTTO mercato WEB
© foto di Federico Gaetano
Oggi alle 17:07Altre Notizie
TMWRadio Redazione

L'ex arbitro Daniele Minelli è intervenuto a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, per parlare degli ultimi casi da moviola in Serie A: "Non c'è mai stata una linea chiara quest'anno che potesse dare una certa chiarezza agli episodi avvenuti. Non ci stanno capendo più niente i miei ex colleghi. L'errore principale è la riconferma del designatore, il problema è di una gestione che è stata fallimentare, da quella del gruppo alla gestione tecnica. Non c'è più una linea chiara. Il concetto di immediatezza? Che non sia oggettivizzato non è un problema degli arbitri ma di chi fa il regolamento e credo che il prossimo campionato sarà chiarito. Serve più chiarezza, ma il problema parte da lontano, da una gestione che è arrivata a fine corsa. Serve cambiare il designatore.

Poi sono d'accordo che la qualità arbitrale non è più quella di una volta. Ma se un gruppo, anche mediocre, ha delle regole chiare va con una consapevolezza diversa in campo. Il responsabile del VAR oggi è uno che non ha mai arbitrato col VAR e non ha mai fatto il VAR, come è fattibile questa cosa?. C'è mancanza di chiarezza, perché le interpretazioni cambiano ogni domenica per giustificare un arbitro piuttosto che un altro. Abbiamo visto difendere l'indifendibile anche di fronte a situazioni sbagliate. Ed è questo che crea difficoltà".

Articoli correlati
Minelli: "Inter-Liverpool, fuori luogo l'intervento VAR per la trattenuta di Bastoni"... Minelli: "Inter-Liverpool, fuori luogo l'intervento VAR per la trattenuta di Bastoni"
L'ex arbitro Minelli: "Totale confusione tecnica all'interno del gruppo AIA. Cose... L'ex arbitro Minelli: "Totale confusione tecnica all'interno del gruppo AIA. Cose difficili da spiegare"
Daniele Minelli, la storia di un arbitro "punito" ingiustamente dal "sistema" Daniele Minelli, la storia di un arbitro "punito" ingiustamente dal "sistema"
Altre notizie Altre Notizie
Minelli: "Arbitri? Il problema parte da lontano. E' una gestione a fine corsa" TMW RadioMinelli: "Arbitri? Il problema parte da lontano. E' una gestione a fine corsa"
Begic alla Sampdoria, Giacomelli: "Molto bravo nell'uno contro uno. Veloce e duttile"... Begic alla Sampdoria, Giacomelli: "Molto bravo nell'uno contro uno. Veloce e duttile"
L'Italia batte la Francia 8-0 nella Kings World Cup Nations 2026. In azione Rami... L'Italia batte la Francia 8-0 nella Kings World Cup Nations 2026. In azione Rami e Lo Faso
Goggia e l’incontro che le ha cambiato la carriera: “Baggio mi ha insegnato a uscire... Goggia e l’incontro che le ha cambiato la carriera: “Baggio mi ha insegnato a uscire dal buio”
La compagna di Theo Hernandez racconta la rapina in casa: "Mi puntarono la pistola... La compagna di Theo Hernandez racconta la rapina in casa: "Mi puntarono la pistola alla testa"
Moise Kean in 6 minuti si riprende la Fiorentina Moise Kean in 6 minuti si riprende la Fiorentina
Lele Adani duro con il Var: "Così l'arbitro è morto!" Lele Adani duro con il Var: "Così l'arbitro è morto!"
Gianluca Di Marzio: interesse del Parma per un attaccante del Benfica Gianluca Di Marzio: interesse del Parma per un attaccante del Benfica
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Inter, il ritorno di Cancelo. Juve, attaccanti da urlo: via David? Intanto tratta Theo Hernandez e Guido Rodriguez. Napoli punta Chiesa. Lang e Lucca con le valigie. Raspadori tra Roma e Lazio. Scudetto per tre.
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Inter, il ritorno di Cancelo. Juve, attaccanti da urlo: via David? Intanto tratta Theo Hernandez e Guido Rodriguez. Napoli punta Chiesa. Lang e Lucca con le valigie. Raspadori tra Roma e Lazio. Scudetto per tre.
3 Taty e Guendouzi ai saluti, il ritorno di Cancelo: i 10 colpi che dobbiamo aspettarci questa settimana
4 Capello tuona: "Gli arbitri sono una mafia. La Juve mandata in B, ma non li pagava"
5 Lazzari può lasciare la Lazio nel mercato di gennaio, torna alla carica il Sassuolo
Ora in radio
A Tutta C 17:00A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Repliche 18:30Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Giudice Sportivo 18^ giornata Serie A, 5 calciatori squalificati. Marusic e Mazzocchi multati
Immagine top news n.1 Castellanos dà l'addio alla Lazio e firma con il West Ham. Ecco gli annunci dei due club
Immagine top news n.2 Freuler torna in campo, il Bologna spinge per il rinnovo. Anche perché piace pure alla Juventus
Immagine top news n.3 Taty e Guendouzi ai saluti, il ritorno di Cancelo: i 10 colpi che dobbiamo aspettarci questa settimana
Immagine top news n.4 Boniek durissimo: "Gol Scamacca? Ci vuole coraggio... Arbitri italiani impauriti e schiavi del VAR"
Immagine top news n.5 Classifiche a confronto: il Como ha raddoppiato! Sorride Chivu, crollo della Lazio
Immagine top news n.6 Stato di forma: Inter prima, Milan 2°, Bologna ultimo! Fiorentina come la Roma
Immagine top news n.7 Altra prova di forza dell'Inter di Chivu. Il Bologna non c'è più, Italiano: "Diamoci una mossa"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Come ha fatto il gioiello di De Zerbi a diventare una meteora della Roma Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Juventus, il regista è la priorità: ora Guido Rodriguez, per l'estate l'obiettivo è Tonali
Immagine news podcast n.2 Lazio finalmente il mercato. per Sarri un vice Zaccagni, una mezzala e il sostituto di Castellanos
Immagine news podcast n.3 Fiorentina, la rivoluzione di gennaio: ecco chi arriva e chi parte
Immagine news podcast n.4 Bentornato calciomercato. I colpi che ci aspettiamo in questo gennaio 2026
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 È la miglior Inter di Chivu? Il pensiero degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Minelli: "Arbitri? Il problema parte da lontano. E' una gestione a fine corsa"
Immagine news Serie A n.3 Fuser: "Lazio, attenta a questa Fiorentina. Che forse ha svoltato"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Sosa: "Lucca non è stato all'altezza del Napoli. Non solo per i gol, ma per l'atteggiamento"
Immagine news Serie A n.2 Il DS del Lipsia avvisa la Juventus: "Sono certo che Schlager non partirà a gennaio"
Immagine news Serie A n.3 Roma, arriva la proprietà: i Friedkin attesi nella Capitale. Sarà sprint sul mercato?
Immagine news Serie A n.4 Buone notizie per l'Inter: Bonny ha lavorato in gruppo, Diouf migliora. A Parma ci saranno
Immagine news Serie A n.5 Sirene per un ritorno in Serie A di Vavro: piace alla Fiorentina, lo segue anche la Roma
Immagine news Serie A n.6 È la miglior Inter di Chivu? Il pensiero degli opinionisti
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Modena, rinforzo svizzero tra i pali. Contratto fino al 2028 con opzione per Laidani
Immagine news Serie B n.2 Pescara in lutto: è morto Vittorio Azzarà. Per mezzo secolo dirigente del club
Immagine news Serie B n.3 Bari, Pereiro non rientra e manda un certificato medico. Lo attende un club cileno
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, in arrivo il quinto colpo: Martinelli atteso domani in città. Arriverà in prestito
Immagine news Serie B n.5 Spezia, sfuma il danese Soe. Il difensore a un passo dalla firma con il San Diego FC
Immagine news Serie B n.6 Empoli, Stefanelli: "A breve faremo qualcosa in uscita. Per le entrate stiamo valutando"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Giacomelli: "Tornare a Vicenza sarebbe il mio sogno. Non da calciatore ma in altre vesti"
Immagine news Serie C n.2 Si chiude l'avventura di Tempre al Pontedera. Rientra all'Empoli e passa alla Pistoiese
Immagine news Serie C n.3 Il Foggia cambia proprietà? Trattativa con i proprietari dell'Heraclea
Immagine news Serie C n.4 Ladisa: "Trento la scelta giusta. Sono venuto qui per fare un passo avanti nella carriera"
Immagine news Serie C n.5 Arzignano, Lakti verso l’addio: il Gubbio ci prova già a gennaio
Immagine news Serie C n.6 Reggiana, sirene dalla Serie C per Rozzio. Il Vicenza sonda il centrale difensivo
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Inter Bologna
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Bologna, i nerazzurri vogliono riprendersi la vetta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Fiorentina-Cremonese, Vanoli spera: nuovo anno, nuova Fiorentina
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Ternana Women, termina in anticipo l'avventura di Ferraresi: torna alla Juventus
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus, Elsa Pelgander torna in Svezia: ceduta a titolo definitivo al Djurgarden
Immagine news Calcio femminile n.3 Como Women, inaugurato il nuovo centro sportivo. Verdun: "Calciatrici al centro del progetto"
Immagine news Calcio femminile n.4 La Roma guarda in Svezia per la difesa: vicino l'arrivo di Antonie dal Norrkopping
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus, sirene inglesi per Cascarino: West Ham in vantaggio sul Tottenham
Immagine news Calcio femminile n.6 Il Como Women scalda i motori in vista della ripresa: programmate due amichevoli
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Chi sta meglio tra le cinque grandi? Il mercato invernale è pericoloso…