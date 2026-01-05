TMW Radio Minelli: "Arbitri? Il problema parte da lontano. E' una gestione a fine corsa"

L'ex arbitro Daniele Minelli è intervenuto a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, per parlare degli ultimi casi da moviola in Serie A: "Non c'è mai stata una linea chiara quest'anno che potesse dare una certa chiarezza agli episodi avvenuti. Non ci stanno capendo più niente i miei ex colleghi. L'errore principale è la riconferma del designatore, il problema è di una gestione che è stata fallimentare, da quella del gruppo alla gestione tecnica. Non c'è più una linea chiara. Il concetto di immediatezza? Che non sia oggettivizzato non è un problema degli arbitri ma di chi fa il regolamento e credo che il prossimo campionato sarà chiarito. Serve più chiarezza, ma il problema parte da lontano, da una gestione che è arrivata a fine corsa. Serve cambiare il designatore.

Poi sono d'accordo che la qualità arbitrale non è più quella di una volta. Ma se un gruppo, anche mediocre, ha delle regole chiare va con una consapevolezza diversa in campo. Il responsabile del VAR oggi è uno che non ha mai arbitrato col VAR e non ha mai fatto il VAR, come è fattibile questa cosa?. C'è mancanza di chiarezza, perché le interpretazioni cambiano ogni domenica per giustificare un arbitro piuttosto che un altro. Abbiamo visto difendere l'indifendibile anche di fronte a situazioni sbagliate. Ed è questo che crea difficoltà".