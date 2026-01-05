TMW La Sampdoria ha il suo nuovo portiere. Martinelli domani sosterrà le visite mediche col club

Che il mercato della Sampdoria non si fermi ai già eccellenti colpi Matteo Brunori e Salvatore Esposito è cosa già nota, e nei giorni scorsi avevamo parlato dell'arrivo di Tommaso Martinelli, portiere classe 2006 della Fiorentina. Proprio quest'oggi, avevamo annunciato che le due società stavano lavorando per trovare i dettagli dell'accordo, raggiunto poi sulla base di un prestito secco che vedrà quindi il giocatore scendere in Serie B per la seconda parte della stagione calcistica 2025-2026.

Ulteriori dettagli, quelli emersi poco fa. Come infatti raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, nella giornata di domani Martinelli svolgerà le visite mediche di rito, che precederanno l'ufficialità dell'operazione conclusa.

Chiaramente, stante la situazione, l'estremo difensore sarà quindi arruolabile già per la partita di sabato, che vedrà la formazione di mister Angelo Gregucci impegnata allo stadio 'Partenio-Adriano Lombardi' contro l'Avellino: fischio di inizio del match fissato per le ore 15:00. E chissà che quella in terra irpina non rappresenti la gara di esordio per quello che è ormai il nuovo volto blucerchiato...