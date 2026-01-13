Mantova, ci siamo per Diao del Cesena. Ritroverà Modesto in panchina

Le strade del tecnico Francesco Modesto e dell’attaccante Siren Diao sono destinate a incontrarsi nuovamente a Mantova. Il calciatore, attualmente in forza al Cesena dove è sceso in campo in 15 occasioni senza trovare la via del gol, è infatti in procinto di tornare all’Atalanta che poi lo girerà nuovamente in prestito per fargli fare esperienza con la speranza che lo spagnolo trovi maggiore spazio nella seconda parte della stagione.

E per questo il Mantova di Modesto è in pole per il suo acquisto a titolo temporaneo. Il tecnico dei virgiliani conosce infatti bene le qualità del classe 2005 che ha allenato nella stagione 2023/24 quando mise a segno cinque reti in 19 presenze in Serie C con l’Atalanta Under 23. Lo riferisce Sky Sport.