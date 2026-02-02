Ufficiale Atalanta U23, Diao saluta subito: il suo futuro è in Spagna al Mirandes

Dopo aver salutato il Cesena, dove aveva giocato nella prima metà della stagione, l'attaccante Diao continuerà la sua stagione in Spagna nelle fila del Mirandes. Questo il comunicato del club iberico:

"Il CD Mirandés e l'Atalanta hanno raggiunto un accordo per il prestito di Siren Diao fino al termine della stagione.

Siren Diao (Figueres, 2005) è un attaccante robusto, dotato di grande abilità negli spazi, che si distingue per la sua grande potenza e il fisico imponente.

Il nuovo attaccante, nonostante la giovane età, vanta già esperienza nel calcio italiano, avendo militato in tre club diversi. Siren Diao torna al LALIGA HYPERMOTION dopo l'esperienza al Granada CF, con l'obiettivo di proseguire la sua carriera professionistica. Ha inoltre collezionato sei presenze con la nazionale Under 19 spagnola".