Mantova, Possanzini: "Con lo Spezia uno scontro salvezza, ma serve mantenere la calma"

"La sosta potrebbe sembrare negativa perché eravamo in un buon momento, ma è stata invece positiva perché abbiamo lavorato bene e anche il Ds si è inserito meglio capendo ancora di più le dinamiche del gruppo. Abbiamo recuperato tutti i giocatori, fatta eccezione per Mantovani e Bragantini, e questo è positivo: poi, ci sono ancora tante cose da sistemare, ma ci stiamo curando. Stiamo lavorando al meglio per riprendere nella maniera giusta": esordisce così, nella conferenza stampa pre gara, il tecnico del Mantova Davide Possanzini, che ha parlato alla vigilia della sfida contro lo Spezia.

Parlando poi del match e dell'avversario: "Sappiamo il valore che ha lo Spezia, anche per quanto ha fatto sul mercato dopo aver perso giocatori importanti che lo scorso anno hanno fatto la differenza, ma siamo maggiormente concentrati su noi stessi, per capire come correggerci e come crescere. La nostra idea è quella di giocare tutte le gare alla stessa maniera, creando i presupposti per vincere, il nostro intento è questo: le partite dipendono da noi e da come le interpretiamo, servirà viverle con serenità e consapevolezza. Sfruttando poi il fattore campo in questo caso. Sappiamo che è uno scontro diretto per la salvezza che cambia tante cose, ma più che altro sulla mentalità e la fiducia delle due rose".

Conclude poi: "I miei giocatori si preparano sempre come se fosse l'ultima partita, sentono la sana pressione, e questo mi piace, anche se comunque abbiamo sempre mantenuto la calma. La nostra forza deve essere ancora quella di mantenere l'equilibrio anche nei momenti bui".