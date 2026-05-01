Mantova-Monza 3-2, le pagelle: Benaissa si prende la copertina, Petagna assente
Risultato finale: Mantova-Monza 3-2
MANTOVA
Bardi 6,5 - Ben protetto dalla sua linea difensiva, vive un pomeriggio di relativa tranquillità. Almeno fino al finale di gara, quando subisce 2 gol e poi evita il ko con una paratona su Bakoune.
Dembele 6 - Nonostante il giallo in avvio, non si risparmia certo nelle chiusure difensive. Più in sofferenza nell'ultimo scorcio di gara.
Cella 6,5 - Si incolla come un francobollo a Petagna, togliendolo quasi dalla partita. In concomitanza con la crescita del Monza, risponde presente.
Castellini 6 - Completa al meglio il terzetto arretrato, spiccando nel finale del primo tempo quando salva sulla linea una palla calciata da Petagna. Dopo l'intervallo, crescono la sue iniziative offensive.
Maggioni 6 - Prova ordinata sulla corsia di destra, dove mette in campo abnegazione e attenzione difensiva. Si fa preferire nei primi4 5 minuti.
Trimboli 7 - Molto partecipe nello sviluppo delle azioni virigiliane. Non a caso, è lui a servire a Kouda la palla dell'1-0 così come nel finale lancia alla grande Benaissa.
Kouda 7 - Tanta sostanza in mezzo al campo, ma anche inserimenti in avanti. Grazie a uno di questi, si fa trovare pronto su suggerimento di Trimboli e fulmina Thiam con un tiro dal limite dell'area. Dall'80' Wieser sv.
Benaissa 7,5 - Protagonista all'improvviso. Gioca una partita nel complesso positiva, ma non largamente impattante. All'ultimo istante, però, quando l'inerzia sembra più dalla parte del Monza, regala i 3 punti ai suoi con un delizioso pallonetto ai danni di Thiam.
Marras 6,5 - Una vera e propria zanzara, che tiene sempre in apprensione la retroguardia monzese con le sue incursioni in area da destra. Dal 73' Falletti 6 - Porta freschezza in campo, che serve sia in avanti che per rincorrere gli avversari.
Ruocco 5,5 - In un Mantova praticamente perfetto nei primi 45 minuti, il numero 19 risulta il più opaco. Non migliora nel secondo tempo. Dal 73' Paoletti 5,5 - Sbaglia il possibile 3-1 a porta vuota. Per sua fortuna, il Mantova alla fine la porta a casa lo stesso.
Mancuso 7,5 - Prova da centravanti totale, che lavora senza sosta per i compagni ma sa anche rendersi pericoloso. La ciliegina sul suo primo tempo da applausi è la rete del 2-0. Non molla fino a quando resta sul terreno di gioco. Dall'80' Buso sv.
Francesco Modesto 7 - Al suo Mantova basta un punto per salvarsi, ma gioca una grande gara come se dovesse vincere a tutti i costi. Nonostante la rimonta nel finale, i suoi continuano a crederci e alla fine vincono un match nel complesso con merito.
MONZA
Thiam 5,5 - Se il Monza va all'intervallo sotto solo di 2 gol, in gran parte lo deve alle sue parate. Rivedibile, però sulla conclusione di Mancuso che consente al Mantova di raddoppiare. Beffato poi nel finale da Benaissa.
Ravanelli 6 - Primo tempo piuttosto negativo, secondo in netta ripresa. Colpendo una traversa da corner, in qualche modo propizia la rete di Lucchesi.
Delli Carri 5 - Deve fronteggiare un Mancuso in stato di grazia e vede le streghe contro il centravanti, nell'azione del 2-0 ma non solo. Dal 53' Bakoune 5 - Finale sfortunato per lui, che fallisce il possibile 2-3 e poi si perde Benaissa nell'azione che regala 3 punti agli avversari.
Lucchesi 6,5 - Come il resto del reparto, vive un pomeriggio complicato soprattutto in avvio. Ha il merito di riaprire il match nella ripresa.
Birindelli 5,5 - Sulla destra prova a spingere, ma il Mantova riesce a contenerlo e a limitarne il potenziale. Non migliora quando scala in difesa.
Obiang 5 - Tra i più in ombra nella compagine ospite. Soffre e non poco contro i centrocampisti avversari, faticando a stopparli all'inizio delle loro azioni. Dal 56' Hernani 7 - Fa più lui dal suo ingresso che certi compagni in 90 minuti. Centra subito una traversa, batte l'angolo che porta all'1-2 e confeziona il momentaneo pareggio in coabitazione con Mota.
Pessina 6,5 - Il capitano dei brianzoli è sempre l'ultimo a mollare. Vicino al gol in avvio, fa quel che può per contrastare la verve mantovana.
Azzi 5,5 - Il suo inizio di gara sembra promettente, ma poi risulta poco efficace in entrambe le fasi. Dal 65' Mota 7 - Ottimo ingresso in campo per l'ex Entella, che entra nell'azione del gol di Lucchesi e poi firma il pari (o almeno così dice con la sua esultanza).
Colpani 5,5 - Prova ad accendersi tra le linee e a creare qualche patema con i suoi calci piazzati, ma senza troppo successo. Non migliora con il passare dei minuti. Dal 56' Caso 6 - Porta verve all'attacco del Monza, creando un po' di scompiglio nell'ultima parte del match.
Cutrone 5,5 - Parte molto largo sulla sinistra per poi accentrarsi. Si fa fatica però a ricordare pericoli a sua firma. In questo senso, qualcosina in più dopo l'intervallo.
Petagna 5 - Se si esclude l'occasione sventata poco prima dell'intervallo da Castellini, è quasi uno spettatore non pagante, Tanti meriti a Cella, ma anche demeriti da parte sua. Dal 74' Alvarez 5,5 - In un finale di assedio da parte del Monza, non entra in mole azioni offensive in modo determinante.
Paolo Bianco 5,5 - Apprezzabile la rimonta finale, anche se è seguita dal gol beffa di Benaissa. Quello che è inspiegabile è il primo tempo dei suoi: a 90 minuti dalla fine, Monza terzo e destino non più nelle proprie mani.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.