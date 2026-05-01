Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Mantova-Monza 3-2, le pagelle: Benaissa si prende la copertina, Petagna assente

Mantova-Monza 3-2, le pagelle: Benaissa si prende la copertina, Petagna assenteTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:21Serie B
Paolo Lora Lamia

Risultato finale: Mantova-Monza 3-2

MANTOVA
Bardi 6,5 - Ben protetto dalla sua linea difensiva, vive un pomeriggio di relativa tranquillità. Almeno fino al finale di gara, quando subisce 2 gol e poi evita il ko con una paratona su Bakoune.

Dembele 6 - Nonostante il giallo in avvio, non si risparmia certo nelle chiusure difensive. Più in sofferenza nell'ultimo scorcio di gara.

Cella 6,5 - Si incolla come un francobollo a Petagna, togliendolo quasi dalla partita. In concomitanza con la crescita del Monza, risponde presente.

Castellini 6 - Completa al meglio il terzetto arretrato, spiccando nel finale del primo tempo quando salva sulla linea una palla calciata da Petagna. Dopo l'intervallo, crescono la sue iniziative offensive.

Maggioni 6 - Prova ordinata sulla corsia di destra, dove mette in campo abnegazione e attenzione difensiva. Si fa preferire nei primi4 5 minuti.

Trimboli 7 - Molto partecipe nello sviluppo delle azioni virigiliane. Non a caso, è lui a servire a Kouda la palla dell'1-0 così come nel finale lancia alla grande Benaissa.

Kouda 7 - Tanta sostanza in mezzo al campo, ma anche inserimenti in avanti. Grazie a uno di questi, si fa trovare pronto su suggerimento di Trimboli e fulmina Thiam con un tiro dal limite dell'area. Dall'80' Wieser sv.

Benaissa 7,5 - Protagonista all'improvviso. Gioca una partita nel complesso positiva, ma non largamente impattante. All'ultimo istante, però, quando l'inerzia sembra più dalla parte del Monza, regala i 3 punti ai suoi con un delizioso pallonetto ai danni di Thiam.

Marras 6,5 - Una vera e propria zanzara, che tiene sempre in apprensione la retroguardia monzese con le sue incursioni in area da destra. Dal 73' Falletti 6 - Porta freschezza in campo, che serve sia in avanti che per rincorrere gli avversari.

Ruocco 5,5 - In un Mantova praticamente perfetto nei primi 45 minuti, il numero 19 risulta il più opaco. Non migliora nel secondo tempo. Dal 73' Paoletti 5,5 - Sbaglia il possibile 3-1 a porta vuota. Per sua fortuna, il Mantova alla fine la porta a casa lo stesso.

Mancuso 7,5 - Prova da centravanti totale, che lavora senza sosta per i compagni ma sa anche rendersi pericoloso. La ciliegina sul suo primo tempo da applausi è la rete del 2-0. Non molla fino a quando resta sul terreno di gioco. Dall'80' Buso sv.

Francesco Modesto 7 - Al suo Mantova basta un punto per salvarsi, ma gioca una grande gara come se dovesse vincere a tutti i costi. Nonostante la rimonta nel finale, i suoi continuano a crederci e alla fine vincono un match nel complesso con merito.

MONZA
Thiam 5,5 - Se il Monza va all'intervallo sotto solo di 2 gol, in gran parte lo deve alle sue parate. Rivedibile, però sulla conclusione di Mancuso che consente al Mantova di raddoppiare. Beffato poi nel finale da Benaissa.

Ravanelli 6 - Primo tempo piuttosto negativo, secondo in netta ripresa. Colpendo una traversa da corner, in qualche modo propizia la rete di Lucchesi.

Delli Carri 5 - Deve fronteggiare un Mancuso in stato di grazia e vede le streghe contro il centravanti, nell'azione del 2-0 ma non solo. Dal 53' Bakoune 5 - Finale sfortunato per lui, che fallisce il possibile 2-3 e poi si perde Benaissa nell'azione che regala 3 punti agli avversari.

Lucchesi 6,5 - Come il resto del reparto, vive un pomeriggio complicato soprattutto in avvio. Ha il merito di riaprire il match nella ripresa.

Birindelli 5,5 - Sulla destra prova a spingere, ma il Mantova riesce a contenerlo e a limitarne il potenziale. Non migliora quando scala in difesa.

Obiang 5 - Tra i più in ombra nella compagine ospite. Soffre e non poco contro i centrocampisti avversari, faticando a stopparli all'inizio delle loro azioni. Dal 56' Hernani 7 - Fa più lui dal suo ingresso che certi compagni in 90 minuti. Centra subito una traversa, batte l'angolo che porta all'1-2 e confeziona il momentaneo pareggio in coabitazione con Mota.

Pessina 6,5 - Il capitano dei brianzoli è sempre l'ultimo a mollare. Vicino al gol in avvio, fa quel che può per contrastare la verve mantovana.

Azzi 5,5 - Il suo inizio di gara sembra promettente, ma poi risulta poco efficace in entrambe le fasi. Dal 65' Mota 7 - Ottimo ingresso in campo per l'ex Entella, che entra nell'azione del gol di Lucchesi e poi firma il pari (o almeno così dice con la sua esultanza).

Colpani 5,5 - Prova ad accendersi tra le linee e a creare qualche patema con i suoi calci piazzati, ma senza troppo successo. Non migliora con il passare dei minuti. Dal 56' Caso 6 - Porta verve all'attacco del Monza, creando un po' di scompiglio nell'ultima parte del match.

Cutrone 5,5 - Parte molto largo sulla sinistra per poi accentrarsi. Si fa fatica però a ricordare pericoli a sua firma. In questo senso, qualcosina in più dopo l'intervallo.

Petagna 5 - Se si esclude l'occasione sventata poco prima dell'intervallo da Castellini, è quasi uno spettatore non pagante, Tanti meriti a Cella, ma anche demeriti da parte sua. Dal 74' Alvarez 5,5 - In un finale di assedio da parte del Monza, non entra in mole azioni offensive in modo determinante.

Paolo Bianco 5,5 - Apprezzabile la rimonta finale, anche se è seguita dal gol beffa di Benaissa. Quello che è inspiegabile è il primo tempo dei suoi: a 90 minuti dalla fine, Monza terzo e destino non più nelle proprie mani.

Articoli correlati
Serie B, 37ª giornata: anche la Juve Stabia stacca il pass per i playoff. Ne manca... Serie B, 37ª giornata: anche la Juve Stabia stacca il pass per i playoff. Ne manca solo una
Il Venezia torna in Serie A! Decisivo il pareggio in casa dello Spezia Il Venezia torna in Serie A! Decisivo il pareggio in casa dello Spezia
Serie B, i risultati all'intervallo: Venezia a 45 minuti dalla B, Bari avanti nello... Serie B, i risultati all'intervallo: Venezia a 45 minuti dalla B, Bari avanti nello scontro diretto
Altre notizie Serie B
Sampdoria salva in Serie B. Cori per Lombardo. Poi uno striscione polemico verso... TMWSampdoria salva in Serie B. Cori per Lombardo. Poi uno striscione polemico verso i giocatori
Serie B, 37ª giornata: anche la Juve Stabia stacca il pass per i playoff. Ne manca... Serie B, 37ª giornata: anche la Juve Stabia stacca il pass per i playoff. Ne manca solo una
Padova-Pescara 1-0, le pagelle: Sorrentino e Pastina decisivi, Russo condanna il... Padova-Pescara 1-0, le pagelle: Sorrentino e Pastina decisivi, Russo condanna il Delfino
Carrarese-Cesena 0-0, le pagelle: Hasa illumina, Siano salva i bianconeri Carrarese-Cesena 0-0, le pagelle: Hasa illumina, Siano salva i bianconeri
Empoli-Avellino 1-0, le pagelle: Ceesay imprendibile, Shpendi spreca. Fontanarosa... Empoli-Avellino 1-0, le pagelle: Ceesay imprendibile, Shpendi spreca. Fontanarosa horror
Juve Stabia-Frosinone 0-1, le pagelle: Correia uomo ovunque, Raimondo non incide Juve Stabia-Frosinone 0-1, le pagelle: Correia uomo ovunque, Raimondo non incide
Mantova-Monza 3-2, le pagelle: Benaissa si prende la copertina, Petagna assente Mantova-Monza 3-2, le pagelle: Benaissa si prende la copertina, Petagna assente
Sampdoria-Sudtirol 1-0, le pagelle: Abildgaard decisivo, Martinelli super, Merkaj... Sampdoria-Sudtirol 1-0, le pagelle: Abildgaard decisivo, Martinelli super, Merkaj in ombra
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Gli scandali nel nostro calcio sono solo la punta dell'iceberg. Quanto sono stati "tristi" i giorni delle coppe europee senza italiane. PSG-Bayern show: ma non è tutto legato ai soldi. Olise è costato "solo" 8 milioni in più di Openda
Ora in radio
A Tutta C 17:00A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Storie di Calcio 18:35Storie di Calcio
Il programma racconta le storie di protagonisti e squadre che hanno lasciato un segno nel calcio.
Primo piano
Immagine top news n.0 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 35ª giornata di campionato
Immagine top news n.1 Juventus, buone notizie per Spalletti: oggi tutti in gruppo, anche Yildiz e Vlahovic
Immagine top news n.2 Tare e il futuro di Modric: "Potrebbe scegliere con il cuore, per me rimarrà al Milan"
Immagine top news n.3 Gervasoni sentito per quattro ore dal pm: "Inter-Roma? Nessuna manipolazione audio"
Immagine top news n.4 Elezioni FIGC, Malagò sempre più in vantaggio su Abete. Simonelli: "Basta parlare di commissario"
Immagine top news n.5 Scudetto, retrocessioni e non solo. Tutto quello che può succedere nella 35^ giornata di Serie A
Immagine top news n.6 Calciomercato Milan, nome a sorpresa per l'attacco: spunta Gabriel Jesus dell'Arsenal
Immagine top news n.7 Malagò: "Ringrazio AIC e AIAC. Entro prossima settimana scioglierò riserve su candidatura"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché Florentino Perez (ri)vuole José Mourinho alla guida del Real Madrid Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 PSG-Bayern e il mercato: le italiane possono pescare dalle panchine. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 La risposta della Juventus a Modric: perché Spalletti vuole Bernardo Silva
Immagine news podcast n.3 Quando i gol non bastano: il miglior PSG della storia solo dopo l'addio di Mbappé
Immagine news podcast n.4 PSG-Bayern manifesto del calcio moderno: il punto d'arrivo. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 De Paola: "PSG-Bayern mette in cattiva luce ancora una volta la Serie A"
Immagine news Serie A n.2 Champions, è calcio propositivo vs conservativo: il parere degli opinionisti
Immagine news Serie C n.3 Serena non ha dubbi: "Il Vicenza ha fatto un capolavoro sportivo. Gallo è una garanzia"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Venezia promosso in Serie A. L'Inter è il primo club ad accogliere i lagunari
Immagine news Serie A n.2 Duncan Niederauer, il vero Doge di Venezia. Terza promozione in Serie A in sei anni
Immagine news Serie A n.3 Inter, Josep Martinez in uscita? È un'idea sempre più forte per la Fiorentina
Immagine news Serie A n.4 Napoli, McTominay e la stagione in corso: "Dobbiamo essere orgogliosi di quanto raggiunto"
Immagine news Serie A n.5 Pisa e Verona retrocesse se… Gli incastri che potrebbero già condannare due squadre
Immagine news Serie A n.6 Napoli e Milan in Champions se… Tutti gli incastri per la matematica qualificazione
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, 37ª giornata: anche la Juve Stabia stacca il pass per i playoff. Ne manca solo una
Immagine news Serie B n.2 Padova-Pescara 1-0, le pagelle: Sorrentino e Pastina decisivi, Russo condanna il Delfino
Immagine news Serie B n.3 Carrarese-Cesena 0-0, le pagelle: Hasa illumina, Siano salva i bianconeri
Immagine news Serie B n.4 Empoli-Avellino 1-0, le pagelle: Ceesay imprendibile, Shpendi spreca. Fontanarosa horror
Immagine news Serie B n.5 Juve Stabia-Frosinone 0-1, le pagelle: Correia uomo ovunque, Raimondo non incide
Immagine news Serie B n.6 Mantova-Monza 3-2, le pagelle: Benaissa si prende la copertina, Petagna assente
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Benevento, per Della Morte si punta allo sconto dal Vicenza. Ceresoli può rimanere
Immagine news Serie C n.2 Team Altamura, Lauriola: "A breve l'incontro per il futuro di Devis Mangia"
Immagine news Serie C n.3 Salernitana, può tornare Coda: il bomber è in scadenza con la Sampdoria
Immagine news Serie C n.4 Benevento, nodo riscatti: trattativa per Della Morte, Ceresoli può restare in prestito
Immagine news Serie C n.5 Virtus Verona, Bassi guarda al futuro: "Sono pronto per una nuova sfida"
Immagine news Serie C n.6 Zola: "Investire nei giovani è la chiave del futuro. Le seconde squadre funzionano"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto PSG-Bayern Monaco
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Lazio-Udinese, friulani imbattuti all'Olimpico dal 2019
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Torino-Inter
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Giovane arbitra aggredita, il Venaria: "Quanto avvenuto è un’offesa violenta alla nostra maglia"
Immagine news Calcio femminile n.2 Arbitra di 16 anni assegna un rigore, i suoi familiari aggrediti sugli spalti dai tifosi
Immagine news Calcio femminile n.3 Emma Lombardi e Maya Cherubini a Radio FirenzeViola: tra Fiorentina e sogno azzurro
Immagine news Calcio femminile n.4 La Roma Femminile a un passo dal tricolore: sabato può arrivare lo Scudetto
Immagine news Calcio femminile n.5 Via libera alla partecipazione dell'Afghanistan femminile alle competizioni FIFA
Immagine news Calcio femminile n.6 Ricordate il Tavagnacco? Dalle vittorie della Coppa Italia alla retrocessione in Eccellenza
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Dal Bari alla Fiorentina di Bati-gol, fino ai Rangers: la storia di Lorenzo Amoruso Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Nel calcio regnano malafede, dubbi e caos… Ecco perché gli altri sport prosperano!