Mantova-Tiago Goncalves: i dettagli del trasferimento dall'Ujpest
TUTTO mercato WEB
Mantova 1911 annuncia l'ingaggio di Tiago Goncalves, esterno sinistro classe 2000 di nazionalità portoghese, proveniente dall'Ujpest FC (massima serie ungherese).
Tiago Goncalves approda in BiancoRosso con la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato.
Indosserà la maglia numero 15.
Altre notizie Serie B
Editoriale di Raimondo De Magistris Un altro centravanti per la Juve: spoilerato l'addio di Vlahovic. Inter, rischia di sfumare un'altra soluzione low cost. Napoli, non solo infortuni: in estate sono stati spesi male ben 60 milioni di euro
Le più lette
2 Un altro centravanti per la Juve: spoilerato l'addio di Vlahovic. Inter, rischia di sfumare un'altra soluzione low cost. Napoli, non solo infortuni: in estate sono stati spesi male ben 60 milioni di euro
Ora in radio
17:00A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile