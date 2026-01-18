TMW
Mantova, a un passo l'annuncio di Tiago Gonçalves: il giocatore è atteso oggi in Italia
TUTTO mercato WEB
Il Mantova batte un colpo sul mercato. Il club virgiliano ha ormai chiuso per Tiago Gonçalves, terzino portoghese classe 2000 proveniente dagli ungheresi dell’Újpest FC e preso con la formula del prestito.
Come raccolto da TMW, l'arrivo di questo nuovo innesto in Italia è atteso per la giornata di oggi. Battuta dunque la concorrenza di Craiova, Rakow e Slovan Bratislava: l'ufficialità è attesa nelle prossime ore o al più tardi nella giornata di domani.
Altre notizie Serie B
Editoriale di Luca Calamai Ma chi ha comprato David e Openda? Basta al mercato con gli algoritmi. Spalletti, perché Conceicao non titolare? Da Pio a Lautaro: effetto Chivu. Questo Napoli deve ritrovare le sue stelle. Un pensiero su Commisso
Le più lette
3 Ma chi ha comprato David e Openda? Basta al mercato con gli algoritmi. Spalletti, perché Conceicao non titolare? Da Pio a Lautaro: effetto Chivu. Questo Napoli deve ritrovare le sue stelle. Un pensiero su Commisso
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini live!
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Juventus Women, Canzi alla vigilia della sfida con l'Inter: "Il miglior attacco contro la miglior difesa"