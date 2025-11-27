Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Bari, Vivarini ritrova Magalini: a Catanzaro due stagioni con risultati eccezionali

Bari, Vivarini ritrova Magalini: a Catanzaro due stagioni con risultati eccezionaliTUTTO mercato WEB
Tommaso Maschio
Oggi alle 09:49Serie B
Tommaso Maschio

Nella giornata di oggi in casa Bari è atteso il via libera al tesseramento di Vincenzo Vivarini, il tecnico scelto dalla società per sostituire Fabio Caserta - esonerato ieri – e cercare di far risalire la china a una squadra che attualmente lotta per non retrocedere.

L’esperto allenatore abruzzese, reduce dall’esonero in questa stagione da parte del Pescara, ritroverà in Puglia quel Giuseppe Magalini, direttore sportivo al centro della critica della tifoseria, con cui ha già lavorato a Catanzaro ottenendo risultati eccezionali, anche sul piano del gioco, sia in Serie C, con la promozione, sia in Serie B, con il raggiungimento dei play off da neopromossa. A questo si aggiunge anche la presenza di Valerio Di Cesare che è stato giocatore sotto la guida da Vivarini.

I due dirigenti, come riporta Il Corriere dello Sport, hanno fatto questa scelta sapendo che il tecnico è benvoluto dalla piazza – dove ha allenato in Serie C sfiorando la promozione – e ha le qualità per tirare fuori dalle secche il Bari e portarlo in una posizione più consona agli obiettivi. “Il tecnico ieri ha passato la giornata a vivisezionare la partita col Frosinone per farsi un quadro della situazione. - si legge nell’articolo - Ma si guarderà bene dal rimontare e smontare il Bari. Ci sono tre partite ravvicinate in dieci giorni. No a clamorose rivoluzioni”.

Articoli correlati
Vivarini arriva a Bari: "Ho lasciato qualcosa in sospeso. Dobbiamo vincere e basta"... Vivarini arriva a Bari: "Ho lasciato qualcosa in sospeso. Dobbiamo vincere e basta"
Il Bari si prepara al Vivarini-bis. Sarà davvero la scelta vincente per risollevarsi?... Il Bari si prepara al Vivarini-bis. Sarà davvero la scelta vincente per risollevarsi?
A Bari salta Caserta, a Rimini rischia di saltare...la squadra. E Viola firma con... A Bari salta Caserta, a Rimini rischia di saltare...la squadra. E Viola firma con il Ravenna
Altre notizie Serie B
Vivarini arriva a Bari: "Ho lasciato qualcosa in sospeso. Dobbiamo vincere e basta"... Vivarini arriva a Bari: "Ho lasciato qualcosa in sospeso. Dobbiamo vincere e basta"
Bari, Vivarini ritrova Magalini: a Catanzaro due stagioni con risultati eccezionali... Bari, Vivarini ritrova Magalini: a Catanzaro due stagioni con risultati eccezionali
Mantova, Ruocco: "Possanzini è un grande allenatore. Ora gioco più leggero e faccio... Mantova, Ruocco: "Possanzini è un grande allenatore. Ora gioco più leggero e faccio gol"
Sampdoria, Fredberg: "Avremo una cifra importante per fare un mercato aggressivo"... Sampdoria, Fredberg: "Avremo una cifra importante per fare un mercato aggressivo"
Il Bari si prepara al Vivarini-bis. Sarà davvero la scelta vincente per risollevarsi?... Il Bari si prepara al Vivarini-bis. Sarà davvero la scelta vincente per risollevarsi?
Sampdoria, al via la preparazione per la gara salvezza con lo Spezia: il punto sull'infermeria... Sampdoria, al via la preparazione per la gara salvezza con lo Spezia: il punto sull'infermeria
Spezia, si ferma Di Serio: lesione al retto femorale. Potrebbe rientrare nel 2026... Spezia, si ferma Di Serio: lesione al retto femorale. Potrebbe rientrare nel 2026
Delli Carri analizza la B: "Monza ha la miglior squadra, ma Alvini fa giocare bene... Esclusiva TMWDelli Carri analizza la B: "Monza ha la miglior squadra, ma Alvini fa giocare bene il Frosinone"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Inter, altra beffa. E fa ancora più male. Cinque sconfitte in tre mesi sono troppe e le prestazioni non bastano. Il calcio italiano risponde alle critiche, con tre successi e otto gol. Gravina farà mai mea culpa?
Le più lette
1 Di Canio: "Inter, limiti caratteriali. Chivu vada dai singoli: 'Ma porca tr... te lo devo dire io?'"
2 Julio Cesar: "Perché Chivu ha tolto Zielinski e Bonny? E Lautaro ce l'aveva con lui"
3 Inter, altra beffa. E fa ancora più male. Cinque sconfitte in tre mesi sono troppe e le prestazioni non bastano. Il calcio italiano risponde alle critiche, con tre successi e otto gol. Gravina farà mai mea culpa?
4 Gimenez verso l'addio. Allegri vuole un altro centravanti a gennaio, ci sono club di Premier
5 Inquietante conferma Inter: anche con l'Atletico buona prova, ma altro ko con una big
Ora in radio
A Tutta C 09:45A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:35Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Primo piano
Immagine top news n.0 L'Inter non cambia idea sul futuro di Chivu nonostante un altro ko in un big match
Immagine top news n.1 Chi è Claudio Filippi? Il segreto dietro la rinascita di Maignan raccontato da Delneri
Immagine top news n.2 Rabiot: "Al Milan per vincere. Da sempre mi rivedo nel modo di pensare di Allegri"
Immagine top news n.3 Il Newcastle ci prova per Manu Koné ma Gasperini e la Roma hanno già deciso sul futuro
Immagine top news n.4 Gimenez verso l'addio. Allegri vuole un altro centravanti a gennaio, ci sono club di Premier
Immagine top news n.5 Gol e spettacolo in Champions League: Arsenal al comando, Mbappé trascina il Real
Immagine top news n.6 Palladino, debutto da sogno: l'Atalanta si conferma bella in Champions con CDK-Lookman
Immagine top news n.7 Inquietante conferma Inter: anche con l'Atletico buona prova, ma altro ko con una big
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Inter non cambia idea sul futuro di Chivu nonostante un altro ko in un big match Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Tutto quel che c'è da sapere sul futuro di Nico Paz. Real, Como o... Una maxi offerta?
Immagine news podcast n.2 La mano di Allegri sul futuro del Milan. Così accelera i rinnovi
Immagine news podcast n.3 I big restano e due colpi in entrata. I piani Scudetto della Roma
Immagine news podcast n.4 Non solo derby: come Milan e Inter programmano il mercato di gennaio
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Zazzaroni: "Juventus, serve tempo a Spalletti. Roma non da Scudetto"
Immagine news Altre Notizie n.2 E' nata col Bodo la Juventus di Spalletti? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Caputi: "Il Napoli deve giocare con intensità. Con la Roma sfida che peserà"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Inter, Zielinski mastica amaro: "C’è mancato poco per portare a casa almeno un pareggio"
Immagine news Serie A n.2 Il Napoli mette nel mirino la Roma. E Conte potrebbe recuperare Spinazzola e altri due
Immagine news Serie A n.3 Roma-Midtjylland, 1ª in A contro 1ª in Europa League. Danesi pionieri del Moneyball
Immagine news Serie A n.4 Atalanta, debutto da sogno per Palladino in Champions: "È stata una notte indimenticabile"
Immagine news Serie A n.5 Chi è Claudio Filippi? Il segreto dietro la rinascita di Maignan raccontato da Delneri
Immagine news Serie A n.6 De Ketelaere, gol e consapevolezza: deve diventare leader dell'Atalanta
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Vivarini arriva a Bari: "Ho lasciato qualcosa in sospeso. Dobbiamo vincere e basta"
Immagine news Serie B n.2 Bari, Vivarini ritrova Magalini: a Catanzaro due stagioni con risultati eccezionali
Immagine news Serie B n.3 Mantova, Ruocco: "Possanzini è un grande allenatore. Ora gioco più leggero e faccio gol"
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, Fredberg: "Avremo una cifra importante per fare un mercato aggressivo"
Immagine news Serie B n.5 Il Bari si prepara al Vivarini-bis. Sarà davvero la scelta vincente per risollevarsi?
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria, al via la preparazione per la gara salvezza con lo Spezia: il punto sull'infermeria
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Rimini verso l'esclusione. La Torres avrebbe disdetto l'albergo e attende il rinvio della gara
Immagine news Serie C n.2 Latina, Bruno: "Porro ha deciso di andare in porta, ho assecondato la sua scelta"
Immagine news Serie C n.3 Rimini al tramonto. Si attende solo la Federazione: ma difficilmente il club chiuderà la stagione
Immagine news Serie C n.4 Coppa Italia Serie C, ieri gli Ottavi di Finale. Definiti i Quarti: il Ravenna se la vedrà col Renate
Immagine news Serie C n.5 Renate, Foschi: "La Coppa Italia ha dimostrato che siamo in fiducia. Torneo a cui teniamo"
Immagine news Serie C n.6 Di Carlo: "Il mio Gubbio squadra di agnellini? Iniziamo a portare rispetto ai calciatori"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Midtjylland, all'Olimpico arriva la rivelazione danese
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Atletico Madrid Inter
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Eintracht Francoforte-Atalanta, esordio europeo per Palladino
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italdonne, Giugliano: "Affrontare gli USA è grande opportunità. Vedremo a che punto siamo"
Immagine news Calcio femminile n.2 Italdonne, si avvicina gara con gli USA. Le azzurre prendono le misure con l’'Inter&Co Stadium'
Immagine news Calcio femminile n.3 Supercoppa Femminile, Roma-Juventus l'11 gennaio all'Adriatico di Pescara
Immagine news Calcio femminile n.4 Oggi primo allenamento per l'Italia negli USA: Boattin e Cantore hanno raggiunto il gruppo
Immagine news Calcio femminile n.5 Soncin: "Violenze fisiche e verbali sulle donne non tollerabili. Serve un cambio culturale"
Immagine news Calcio femminile n.6 La Ternana Women lancia una nuova campagna social contro la violenza sulle donne
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Totò Schillaci, il campione e l'uomo raccontato dalla figlia Jessica Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Le parole di Gabriele Gravina sono quello che ci meritiamo…