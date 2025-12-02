Serie B, 14ª giornata: la Top 11, i migliori per ruolo e non solo secondo TMW
Quattordicesima giornata di Serie B che va in archivio con una serie di risultati importanti.
Come la vittoria del Frosinone che avvicina il Monza (che non va oltre il pari contro la Juve Stabia) e supera un Modena senza vittorie da tre giornate. Tre vittorie consecutive, invece, per Venezia ed Empoli. Bene il Padova che ritrova i tre punti dopo un digiuno durato cinque giornate. In coda, invece, sorride solo lo Spezia.
