TMW
Lerda: "Quali le promosse in A? È presto. Il Frosinone però non è più una sorpresa"
TUTTO mercato WEB
Franco Lerda, tecnico dalla lunga esperienza in Serie B, ha analizzato i temi del campionato cadetto attraverso le colonne di TMW, all'interno della rubrica 'A Tu per Tu':
“Sempre difficile dirlo. Monza, Venezia, Frosinone, Modena, Palermo…. L’anno scorso il Frosinone ha lottato fino alle ultime domeniche per salvarsi. Ma è ancora molto lunga. Ci sono troppe partite da giocare. E certamente il Frosinone non è più una sorpresa”
Altre notizie Serie B
TMW RadioClaudio Ferrarese su Mister Gorgone: "Non poteva dire no al Pescara. Merita questa occasione"
Editoriale di Raimondo De Magistris I 9 che segue il Milan, i centrocampisti nel mirino di Napoli e Juve. Occhio a Nico Paz e alle possibili uscite di Inter e Bologna: i piani delle sette sorelle della Serie A per gennaio
Le più lette
2 I 9 che segue il Milan, i centrocampisti nel mirino di Napoli e Juve. Occhio a Nico Paz e alle possibili uscite di Inter e Bologna: i piani delle sette sorelle della Serie A per gennaio
Ora in radio
09:45A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Serie A
Torino, nuove riflessioni su Baroni: da D'Aversa a Nesta, quattro i tecnici che potrebbero sostituirlo
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Boattin: "Difficile lasciare la Juve e Torino, ma giocare negli USA era un sogno. E l'ho realizzato"