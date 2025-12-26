Modena, il presidente Rivetti: "Chi vorrei in caso di promozione in A? Lautaro Martinez"

Carlo Rivetti, presidente del Modena, è intervenuto ai microfoni di DAZN:

Chi porterebbe al Modena in caso di promozione in Serie A?

"Sicuramente Lautaro Martínez. Chi scelgo tra lui e Gliozzi? Oggi scelgo Gliozzi, perché sta lavorando molto bene. Ci sono delle somiglianze tra Lautaro ed Ettore: sono due punte capaci di legare la squadra. Gliozzi sta facendo il Lautaro della Serie B".

Il suo sogno è vedere il Modena giocare a San Siro?

"Sì, ma non tanto giocare. Vincere".

E di Massolin cosa pensa?

"Massolin è un marziano, è un giocatore incredibile. Secondo me è ancora molto acerbo, ma ha ampi margini di miglioramento. Sono molto contento che giochi, perché l’Italia non è un Paese per giovani, è un Paese per vecchi. Invece bisogna dare opportunità ai giovani, altrimenti non possono esprimersi".