A Modena scatta l'ora di Wiafe a centrocampo. Il classe 2008 è titolare contro l'Entella

Nelle scorse settimane, in merito alle assenze in mezzo al campo, il tecnico del Modena Andrea Sottil aveva promosso il giovane Samuel Wiafe, classe 2008: “Wiafe è un giocatore pronto sotto tutti i punti di vista, ha parametri fisici importanti ed è un atleta formidabile, come mezzala che può fare bene. Somiglia a Sersanti”. A quelle parole però non è seguito l’utilizzo del centrocampista che però è rimasto sempre fuori dalle rotazioni pur venendo aggregato stabilmente in prima squadra.

Contro la Virtus Entella però è scattato il suo momento, complice un turno infrasettimanale e un periodo intenso in cui c’è necessità di far rifiatare un po' alcuni calciatori. Sottil ha infatti deciso di schierarlo dall’inizio al fianco di Gerli e Santoro, un ruolo dove spesso si è visto il talentuoso Massolin. Il ragazzo italiano, d’origini ghanesi, in Primavera del resto ha dimostrato buone capacità offensive come dimostrano i sette gol e tre assist forniti in 18 presenze e ora proverà a far valere le sue qualità anche fra i grandi per poter giocare un ruolo importante nel rush finale di campionato.

Le formazioni ufficiali:

Virtus Entella (3-4-2-1): Colombi; Parodi, Alborghetti, Marconi; Del Lungo, Karic, Benedetti, Di Mario; Franzoni, Guiu, Cuppone. A disposizione: Del Frate, Slaulys, Nichetti, Squizzato, Tiritiello, Bariti, Stabile, Tirelli, Debenedetti, Dalla Vecchia, Turicchia, Boccadamo. Allenatore: Chiappella.

Modena (3-5-2): Chichizola; Tonoli, Adorni, Nieling; Beyuku, Wiafe, Gerli, Santoro, Zanimacchia; Gliozzi, Defrel. A disposizione: Laidani, Pezzolato, Ambrosino, Mendes, Massolin, Nador, Dellavalle, Cotali, Cauz, Imputato, De Luca. Allenatore: Sottil.