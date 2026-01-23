Monza, Bianco: "Col Pescara un solo risultato da portare a casa. Carboni? Rimane con noi"

Vigilia di gara per il Monza, che domani affronterà il fanalino di coda della graduatoria di Serie B, il Pescara. Del match, valevole per la 21ª giornata del campionato di Serie B, come si legge su tuttomonza.com, ha così parlato mister Paolo Bianco: "Gli abruzzesi hanno cambiato allenatore, dopo la nostra vittoria qualche mese fa, e ora vedo chiaramente un’entità diversa. Non stanno ottenendo i risultati rispetto a quanto dimostrano sul terreno di gioco, ma di questo deve interessarci poco, perché abbiamo un solo risultato da portare a casa".

A tal proposito, il discorso va subito alla rosa: "Petagna ha una polmonite, starà fermo per un po’: è una cosa delicata e non conosciamo i tempi di recupero. Con lui, saranno out Dany Mota, Antov, Galazzi e Caprari. Caso? Ha le giuste caratteristiche, quelle che cercavamo. Arriva al momento giusto, può darci una grande mano per il nostro obiettivo, del resto due anni fa ha fatto la differenza con il Frosinone. È un giocatore pronto e oggi si è allenato con noi".

Dagli assenti, ecco che il discorso va al mercato: "Mota al Palermo? È infortunato, e proprio oggi sta facendo un controllo per capire l’entità dell’infortunio. E Carboni a oggi non è andato via e non andrà via: è felice qui a Monza ed è uno dei nostri leader. Qualche squadra ha preso contatti su di lui perché è forte, ma per noi è molto importante. E non penso ci saranno soprese in entrata. Izzo? Ha fatto tutto lui. Ha chiesto di non giocare a dieci minuti prima dell’ultimo allenamento. Alcuni non ci credono ma è andata davvero così. Io e la società ne abbiamo preso atto".