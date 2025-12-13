Monza, Bianco: "Complimenti al Venezia. Dopo il gol, il caos"

Dopo la brutta sconfitta del suo Monza in casa del Venezia per 2-0, in conferenza stampa si presente il tecnico brianzolo Paolo Bianco.

Queste le sue parole, riportate da Monza-News:

"Bisogna fare i complimenti al Venezia, che ha giocato bene con giocatori forti. Peccato per le occasioni costruite nel primo tempo, dove mi sono complimentato anche con la mia squadra. Non parlo mai dopo il match, ma oggi ho visto una gara importante, contro una squadra attrezzata. Forse abbiamo "strafatto" dopo il gol preso, abbiamo subito l'episodio negativo e siamo entrati nel caos".

"A Venezia ci sta perdere, da questo incontro impariamo tanto - continua il tecnico -. Vietato farsi condizionare dalle situazioni esterne. Ci servirà tantissimo".

Per poi concludere: "Pessina non lo abbiamo voluto rischiare, ha sentito un fastidio e si è fermato, ma Colombo l'ha ben sostituito; questa partita a Leo servirà tantissimo".