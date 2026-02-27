Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Monza, Bianco: "Troppe aspettative, nulla è scontato. Entella spezzettava il gioco"

Monza, Bianco: "Troppe aspettative, nulla è scontato. Entella spezzettava il gioco"
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Luca Esposito
ieri alle 22:17Serie B
Luca Esposito

Paolo Bianco,ha parlato in conferenza stampa dopo il successo con l'Entella. Ecco quanto ripreso da TuttoMonza.it: “Primo posto? Non è quello l’obiettivo. Serve vincere il più possibile. Oggi siamo primi, ma conterà essere nelle prime posizioni all’ultima giornata. Ci son in lotta 4 squadre per due posti. Non serve fare calcoli… Bisogna lavorare per portare a casa le vittorie. Meritavamo qualche gol in più per quello che abbiamo costruito oggi. Nel primo tempo gli avversari ci hanno tanto infastidito, con questo gioco frammentato e spezzettato. Dobbiamo essere più tranquilli e sereni. Penso che tutta la squadra abbia fatto una grande partita”.

Sull’intervallo: “Penso che su questa squadra ci siamo troppe aspettative. La squadra sa, vuole e può. Nulla è scontato. Io gli ho detto che bisogna avere pazienza. Forse siamo stati troppo frettolosi. Gli avversari volevano portare a casa qualche punto, rendendo il match molto sporco e lento”.

Sui tifosi: “La curva è sempre stata con la squadra, sia in casa che in trasferta. Il mio coro? Un po’ mi imbarazza perché di solito sono rivolti ai giocatori. Non devo convincere nessuno, è mio compito fare uscire il massimo potenziale dei ragazzi”.

Sui singoli: “Caso? Sta arrivando il suo momento. Gli piace fare gli assist: oggi ne ha fatti 4-5, ma ne abbiamo fatti solo 2. Ho tolto Colpani ed Hernani: non possiamo aspettarci che possano fare 90’. Non giocava da un po’… Quando l’ho tolto erano full. Colombo? Ha fatto la sua gara. Non mi meraviglia… Deve mettermi in difficoltà, e deve prendere la maglia da titolare. Certo, ha di fianco compagni e allo stesso tempo “avversari” come Pessina e Obiang. Petagna? Quando parlo di lui sono sempre in difficoltà. È un ragazzo che ha sofferto tanto. All’inizio aveva qualche kg in più. Gli ho detto che così, non l’avrei mai considerato. Ha fatto tutto lui… È una delle più belle soddisfazioni per un allenatore. Chi mi è piaciuto di più? Tutti, ma qualcosa in più Delli Carri e Colombo”.

