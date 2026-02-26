Monza, Bianco: "Gara con Entella non decisiva. Le critiche? Siamo i pungiball dei frustrati"

Vigilia di gara per il Monza, che domani sarà impegnata contro la Virtus Entella in occasione del match che aprirà la 27ª giornata del campionato di Serie B: l'appuntamento è all''U-Power Stadium' alle ore 19:00.

A parlare del confronto, nella consueta conferenza stampa pre gara, è stato il trainer biancorosso Paolo Bianco, che vede i suoi scendere in campo per la prima volta prima delle sue dirette avversarie: "L'importante è vincere la partita, oltre tutto il resto: se per gli altri è una pressione giocare dopo non lo so, per noi non lo è mai stato, e anzi, a parte il pari Bolzano, abbiamo sempre vinto giocando dopo gli altri. Non sarà però una gara decisiva per il primo posto, mancano ancora 12 gare, ma la vittoria serve a prescindere, e non sarà facile, l'Entella è una squadra viva e con idee, che nel mercato di gennaio ha preso giocatori che stanno dando qualcosa in più. Dovremmo prestare al match la giusta attenzione, ma che la squadra è sulla strada giusta".

Andando invece alla squadra: "Sono tutti a disposizione, ovviamente a parte Antov e Forson e naturalmente Galazzi e Maric che sono fuori rosa. Vedrò quindi domani quella che sarà la miglior formazione da schierare. Vi ricordo che abbiamo tre gare ravvicinate, poi una settimana normale e di nuovo un trittico di confronto che anticipa l'ultima sosta: dobbiamo arrivare al meglio a queste sei partite, ma chiaramente il primo focus è al match contro i liguri".

Una nota va poi alle critiche recentemente piovute al gioco della compagine brianzola: "Faccio un lavoro che mi espone a critiche, certo, non si può essere offesi dalla mattina alla sera, ma si deve saper accettare le critiche. Poi giudicare gli altri è sempre facile, il mestiere più bello del mondo proprio perché facile, non serve una scuola, un corso...tanta gente poi vive di frustrazione e giudicare gli altri è una valvola di sfogo, noi siamo i pungiball della gente frustrata. Però offese e critiche son cose diverse, e le prime non le accetto".

In chiusura, spazio a un generale commento alla classifica: "Non so se serviranno più di 80 punti per arrivare alla fine, ma la realtà è che le prime quattro, noi e altre tre (Venezia, Frosinone e Palermo, ndr), stiamo viaggiando veramente forte: ci sono degli scontri diretti, e quelli potranno determinare il futuro. Credo che l'andamento del campionato si potrà capire dopo la sosta".