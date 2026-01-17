Monza-Frosinone 2-2, le pagelle: riecco Petagna, esordio da sogno di Hernani
Risultato finale: Monza-Frosinone 2-2
MONZA
Thiam 6,5 - Incolpevole quando si trova dinanzi Ghedjemis a tu-per-tu. Regna in area nelle uscite alte e dà il via al vantaggio con un rilancio profondo a servire Azzi.
Brorsson 6 - Seconda presenza da titolare in stagione: risponde presente. Si fa dare una mano a Birindelli capendo la pericolosità di Kvernadze.
Lucchesi 6 - Duella con Raimondo francobollandolo; ogni tanto ha la meglio, altre volte meno ma comunque sufficiente. Dal 82' Delli Carri s.v.
Carboni 6 - Soffre Ghedjemis anche se poi ne prende pian pianino le misure. In compenso sbriglia Azzi dai compiti difensivi permettendogli di attaccare.
Birindelli 6,5 - Pendolino sul versante di sinistra, arrivando anche a concludere. Presente nelle transizioni rapide, essendo abile nel ripartire. Dal 89' Alvarez s.v.
Hernani 6,5 - Da un estremo all'altro. Si vede fischiare un rigore per un presunto fallo su Bracaglia - poi retratto - mettendo poi in equilibrio la sfida ribadendo a rete un pallone lasciato lì. Dal 61' Obiang 6 - Ordinato senza grossi appunti.
Pessina 5,5 - Pronti, via e viene sverniciato da Ghedjemis a campo aperto per il vantaggio frusinate. Nella parte centrale di partita il Monza ha la meglio anche grazie a lui, per poi cadere nel nervosismo di fine gara.
Azzi 7 - Nel primo tempo è il più ricercato, venendo isolato nell'uno contro uno e portandosi a casa numerosi giri dalla bandierina. Nella ripresa lascia sul posto Monterisi e regala al compagno il gol del vantaggio.
Colpani 6 - Va a intermittenza, come un diesel seppur in maniera meno influente. Nel secondo tempo appare in calo ritardando la conclusione del possibile vantaggio. Dal 61' Ciurria 6 - Arriva sul fondo un paio di volte guadagnandosi dei corner.
Mota 5,5 - Spesso saltato nella trasmissione sull'esterno a cercare Azzi, entrando poco nel vivo della manovra finendo per essere sostituito all'intervallo. Dal 46' Keità 6,5 - I suoi strappi sono determinanti. In uno di questi viene atterrato da Konè già ammonito.
Petagna 7 - Quando sta bene fisicamente fa tutta la differenza del mondo per uno della sua stazza. Sigla il vantaggio dopo un lungo digiuno e si carica il Monza sulle sue spalle.
Paolo Bianco 6 - Torna a sfidare la sua ex squadra e per poco non gli combina un altro scherzetto. Sciupa l'uomo in più e il vantaggio, subendo gol nel finale sul marchio di fabbrica dei rivali: i piazzati.
FROSINONE
Palmisani 6 - Ci mette una pezza iniziale sulla battuta di Colpani, non potendo nulla sulla respinta di Hernani. Come non può nulla sull'appoggio di Petagna a porta sguarnita.
Oyono A. 5,5 - Inizialmente frena i traversoni al centro di Azzi e libera un paio di volte la minaccia. Nella ripresa cala subendo fisicamente. Dal 81' Cittadini s.v.
Monterisi 6,5 - Va giù troppo facilmente sulla finta di Azzi in occasione del gol di Petagna. Si rifà regalando un pari insperato con un colpo di testa meraviglioso.
Calvani 5,5 - Quando il pivot dei brianzoli girovaga dalle sue parti fatica a contenerlo. Il gap fisico è troppo da poter colmare.
Bracaglia 6 - Spinge nella prima metà di frazione in cui arriva a conquistarsi un penalty, poi revocato. Con l'ingresso di Keità le sirene Dal 81' Marchizza s.v.
Calò 6,5 - Perda la stazza nella ripresa facendosi ammonire ingenuamente, pur conscio della diffida. Ma da una palla inattiva pesca il compagno in area in una partita rocambolesca.
Koutsoupias 5,5 - Ci regala meno inserimenti di quanto ci ha abituato in questa stagione. Poco citato, venendo meno nella ripresa, Dal 76' Zilli s.v.
Cichella 5,5 - Centrocampo di stasi da ambedue le parti, in cui nessuno riesce a spiccare. Poco più di un'ora di gioco per poi mettere ulteriore benzina in campo. Dal 66' Konè 4,5 - Dopo appena una manciata di secondi dal suo ingresso finisce sul taccuino di Rapuano per poi ripetersi più tardi, in una gara durata appena dieci minuti.
Ghedjemis 7 - Lascia sul posto Pessina a campo aperto aprendone le danze. Nel primo tempo soprassiede la catena mancina del Monza, saltando di continuo chiunque gli capiti di fronte.
Raimondo 6 - Prova a farsi largo in mezzo alla cerchia biancorossa, riuscendoci. Troppo avventato quando c'è da concludere.
Kvernadze 6,5 - Messo in moto già dalle prime battute. I suoi si appoggiano molto su di lui, che spesso crea pericoli obbligando il raddoppio. Dal 66' Gelli F. 6 - Fa girare un pallone interessante sul secondo palo per Calò, sintomo del piede educato a riguardo.
Massimiliano Alvini 6 - Il suo Frosinone non molla mai e rimane in vetta solitaria acciuffando una partita messasi in salita. Ancora da calcio piazzato ottiene risposte, meno dai cambi, uno su tutti quello di Konè.