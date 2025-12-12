Guinea Equatoriale, la lista per la Coppa d'Africa. C'è la nostra Serie A, B e C
Juan Micha Obiang, commissario tecnico della Guinea Equatoriale, ha diramato la lista dei convocati per la Coppa d'Africa, che si terrà in Marocco dal 21 dicembre al 18 gennaio. Tre i giocatori che militano in Italia, uno solo in Serie A ossia Saul Coco dle Torino. Per la B c'è Pedro Obiang del Monza e per la Serie C c'è José Machin della Vis Pesaro.
PORTIERI
Jesus Owono (FC Andorra, Spagna)
Aitor Embela (Soneja, Spagna)
Manuel Sapunga (Sekhukhune United, Sudafrica)
DIFENSORI
Basilio Ndong (Tirana, Albania)
Carlos Akapo (Amazonaas, Brasile)
Esteban Obiang (Arges Pitesti, Romania)
Saul Coco (Torino, Italia)
Marvin Anieboh (SS Reyes, Spagna)
Nestor Senra (Recreativo Huelva, Spagna)
Charles Ondo (Portland Timbers 2, Stati Uniti)
Javier Mum (Muza, Zambia)
Michael Ngaah (Real Avila, Spagna)
CENTROCAMPISTI
Pablo Ganet (Persita, Indonesia)
Santiago Eneme (Sparta Praga, Repubblica Ceca)
Jannick Buyla (Numancia, Spagna)
José Machin (Vis Pesaro, Italia)
Pedro Obiang (Monza, Italia)
Alex Balboa (Lugo, Spagna)
Omar Mascarell (Maiorca, Spagna)
Alex Masogo (Beroe, Bulgaria)
ATTACCANTI
Iban Salvador (Wisla Plock, Polonia)
Josete Miranda (Kalamata, Grecia)
Emilio Nsue (Intercity, Spagna)
Luis Nlavo (Shanghai Shenhua, Cina)
Dorian Junior (Viborg, Danimarca)
Gael Joel Akogo (Recreativo Granada, Spagna)
José Nabil Ondo (Nantes B, Francia)
Loren Zuniga (Real Madrid C, Spagna)
