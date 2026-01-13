TMW Nome nuovo per l'attacco dell'Avellino: si lavora per Van Hooijdonk. Ex di Bologna e Cesena

A distanza di un anno il centravanti Sidney van Hooijdonk potrebbe tornare a calcare i campi della Serie B. L’olandese classe 2000, attualmente in forza al NAC Breda, club in cui era cresciuto, in patria dove ha messo a segno sei reti in 35 presenze sarebbe infatti finito nel mirino di un club cadetto.

Si tratta, come raccolto dalla redazione di TMW, dell’Avellino che starebbe trattando l’arrivo del centravanti figlio d’arte che in Italia ha vestito le maglie di Bologna in Serie A, sedici presenze e una rete (ma in Coppa Italia) e Cesena in Serie B, 15 presenze senza reti.