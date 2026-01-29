Ufficiale Sydney van Hooijdonk lascia l'Olanda e vola in Portogallo: ha firmato con l'Estrela

Sydney van Hooijdonk saluta il NAC Breda ed è pronto a cominciare una nuova avventura in Portogallo. L'ex giocatore di Cesena e Bologna ha infatti firmato con l'Estrela da Amadora, squadra militante nella massima serie lusitana. Il trasferimento a titolo gratuito è stato ufficializzato ieri sera, dopo che il club olandese aveva concesso all’attaccante di 25 anni di chiudere la trattativa.

Van Hooijdonk era tornato a Breda durante la sessione invernale della stagione 2024/25, con l’obiettivo di rilanciarsi nel club dove aveva già militato. In questa stagione ha collezionato 19 presenze ufficiali, realizzando 5 gol e 1 assist. Complessivamente, in giallonero, Van Hooijdonk ha disputato 106 partite.

Il direttore tecnico del NAC, Peter Maas, ha commentato il saluto dell’attaccante: "Quando Sydney è tornato la scorsa stagione abbiamo fissato insieme degli obiettivi e delineato un percorso. Purtroppo, per entrambe le parti, i risultati non sono stati quelli sperati. Il NAC apprezza l’impegno e il valore che Sydney ha portato alla squadra e gli augura il meglio per questa nuova esperienza in Portogallo".