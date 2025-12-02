Spezia, ecco l'esito degli esami di Sarr: frattura con lussazione alla caviglia. Sarà operato

Non una frattura alla tibia come ipotizzato in un primo momento, ma una alla caviglia destra con anche una lussazione. Questo è l'esito degli esami a cui si è sottoposto Mouhamadou Fallou Sarr dopo l'infortunio subito in uno scontro fortuito nell'allenamento odierno. Il senegalese classe '97 dovrà dunque operarsi e restare fuori per diversi mesi proseguendo in quel calvario che ha contraddistinto la sua avventura con i liguri. Questa la nota dello Spezia:

"Spezia Calcio comunica che gli esami diagnostici ai quali è stato sottoposto il portiere Fallou Sarr, infortunatosi nell’allenamento odierno, hanno evidenziato una frattura con lussazione della caviglia destra per la quale sarà necessaria una valutazione chirurgica.

Spezia Calcio intende ringraziare tutto il personale medico, a partire dallo staff del Club e dall’equipe della Croce Rossa intervenuti a Follo, e il personale medico sia del Pronto Soccorso che del reparto di Ortopedia dell’Ospedale Sant’Andrea, per la tempestività e la professionalità dimostrate nel prestare soccorso al calciatore aquilotto".