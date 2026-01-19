Padova, Banzato: "Giusto fare questo passo ora. Saremo ambiziosi, ma con basi solide"

“Siamo contenti che questa operazione si sia conclusa e voglio fare un po' di ringraziamenti. In primis a Francesco (Peghin NdR) che non è mai stato invadente e ha avuto il modo giusto per fare le cose, e poi Joseph (Oughourlian NdR) perché dopo il primo approccio in cui ci siamo detti alcune cose ci siamo scritti su Whatsapp e quel messaggio è valso come un contratto. Lo ringrazio, è stata una dimostrazione di fiducia e la parola è una cosa importante, anche quando si fanno gli affari”. Il neo azionista di maggioranza del Padova Alessandro Banzato ha parlato così in conferenza stampa ha parlato del suo ingresso nel club al posto dell’imprenditore francese.

“I ruoli societari restano quelli attuali e il presidente Peghin resta saldo, mentre nel CdA entrerà mio figlio fin da subito, poi più avanti vedremo. - prosegue Banzato come riporta Padovasport - Vorrei dire che abbiamo l’obiettivo di costruire una società ambiziosa, ma questa dovrà poggiare su basi solide e questo sarà il mio obiettivo da domani mattina Gli obiettivi li abbiamo chiari. I termini dell'accordo? Il passaggio delle quote è avvenuto per due milioni e mezzo di euro".

“Ero stato già vicino al Padova in passato, ma questa volta le cose si sono allineate nel modo giusto. Non è un passo che si fa a cuor leggero, ma serve la massima convinzione nel farlo. - prosegue ancora Banzato – Ho considerato che fosse il momento giusto per fare questo passo di cui avevo già parlato con Francesco in passato, ma al tempo avevo altri impegni. Quando sono terminati è stato un grandissimo piacere andare in fondo a questa situazione”.

Infine un messaggio ai tifosi: “Voglio dire loro di stare vicini alla squadra. Noi siamo gli azionisti, ma la squadra è dei tifosi, è della città. E insieme si riesce a fare cose belle".