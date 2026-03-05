Pescara, la salvezza è ancora possibile: calendario pieno di scontri diretti

Il Pescara è ancora ultimo in classifica in Serie B, ma nelle ultime settimane ha dato segnali importanti di crescita che tengono viva la speranza salvezza. La squadra di Giorgio Gorgone, infatti, ha cambiato passo nell’ultimo mese, raccogliendo due vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime quattro giornate, risultati che hanno rilanciato le ambizioni degli abruzzesi.

Il primo squillo è arrivato con il successo sul campo dell’Avellino, una vittoria pesante contro una diretta concorrente. Subito dopo è arrivata la sconfitta contro la capolista Venezia, ma al termine di una gara giocata con grande personalità, che ha comunque lasciato segnali incoraggianti. Nelle ultime due partite, poi, il Pescara ha raccolto risultati di grande valore: prima la vittoria contro il Palermo, firmata da Insigne, e poi il pareggio sul campo del Frosinone, terza forza del campionato.

Un risultato, quello ottenuto in casa dei ciociari, che lascia anche qualche rimpianto. Il Pescara, infatti, aveva accarezzato l’idea del colpo esterno, sfumato solo nei minuti finali quando il Frosinone ha trovato il 2-2 grazie a un calcio di rigore molto contestato dalla squadra abruzzese, che ha protestato a lungo per la decisione arbitrale.

Nonostante l’ultimo posto, dunque, il Pescara è tornato pienamente dentro la lotta per non retrocedere. Anche perché il calendario potrebbe dare una mano alla squadra di Gorgone. Da qui alla fine della stagione, infatti, gli abruzzesi affronteranno quasi esclusivamente scontri diretti.

Si parte domenica con la sfida contro il Bari, altro crocevia fondamentale per la corsa salvezza. La settimana successiva arriverà il Sudtirol, probabilmente l’impegno più complicato del momento visto l’ottimo stato di forma degli altoatesini. Poi, in sequenza, ci saranno cinque sfide pesantissime contro Virtus Entella, Empoli, Reggiana, Sampdoria e Carrarese, tutte rivali dirette nella lotta per restare in Serie B.

Nelle ultime tre giornate, infine, il Pescara affronterà Juve Stabia, Padova e Spezia. Proprio l’ultima partita contro le Aquile potrebbe trasformarsi in una sorta di dentro o fuori per il destino della squadra abruzzese. Prima, però, servirà continuare sulla strada intrapresa nelle ultime settimane, perché la rincorsa salvezza è appena cominciata.