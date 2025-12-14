Dopo quasi tre anni Papu Gomez di nuovo titolare: "Qui a godermi ciò che amo di più"
Dopo quasi tre anni dall'ultima volta, ieri in occasione di Reggiana-Padova (terminata 2-1 per i veneti), Alejandro 'Papu' Gomez è tornato a scendere in campo da titolare in un match ufficiale.
Un momento importante che il numero 10 argentino del club biancoscudato ha voluto raccontare attraverso un post sul proprio account Instagram:
"È passato molto tempo dall'ultima volta, ma eccomi qui a godermi ciò che amo di più... 74 minuti per continuare ad aggiungere minuti. Gran victoria del equipo … vamos por más Padova"
