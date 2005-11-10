Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: 2 squalificati, multa per simulazione a Kaiki
Simone Bernabei
Il Giudice Sportivo ha comunicato le decisioni dopo la 10^ giornata di Serie A:
CALCIATORI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
MARIANUCCI Luca (Napoli): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
OBERT Adam (Cagliari): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE E AMMENDA DI € 2.000,00 (PRIMA SANZIONE)
DA SILVA Kaiki Bruno (Como): avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria
ALLENATORI
AMMONITI
PRIMA SANZIONE
DI FRANCESCO Eusebio Luca (Lecce)
MEDICI
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
SAPORITI Riccardo (Genoa): per avere, al 43° del primo tempo, alzandosi dalla panchina, contestato platealmente una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.