Padova, Peghin: "Pausa utile per il rodaggio. Il Papu? Speravamo di sistemarlo in estate"

“Per una squadra come la nostra che ha molti giocatori nuovi questa sosta è stata una possibilità di rodarsi ancora di più, poi sarà il campo a dire se sarà stata un a pausa positiva o negativa in base ai risultati”. Il presidente del Padova Francesco Peghin dalle colonne de Il Gazzettino parla così della sosta per le Nazionali che sta andando a esaurirsi: “Fare paragoni con lo scorso anno è inappropriato perché sono cambiate tante cose, quest’anno c’è bisogno di più rodaggio, mentre nello campionato passato avevamo un gruppo già formato l’anno precedente. Nelle prime sette-otto giornate può succedere un po' di tutto con risultati anche molto sorprendenti, che nella seconda parte di campionato non si vedono più facilmente”.

Sulla situazione in classifica e la sfida alla Carrarese

Il numero uno biancoscudato poi analizza quanto fatto finora: “I sette punti sono giusti perché non avremmo meritato di perdere a Palermo, ma contro Ascoli o Pisa forse ci poteva stare il pari anziché la vittoria. Se tutte le gare fossero andate dritte potevamo avere più punti, ma l’importante è che nelle prossime gare si faccia bene, non vedo squadre inferiori alle altre. - prosegue Peghin – Carrarese? Per mister Calabro sarà emozionante, lì ha ottenuto grandi traguardi, ma lo stesso varrà per Andreoletti quando tornerà qui a Padova con l’Empoli”.

Sull’addio del Papu Gomez

Infine il presidente si sofferma sull’addio con il Papu certificato nelle scorse settimane: “Speravamo di trovare una collocazione già nel mercato estivo ma non è stato possibile. Ben venga per lui e per noi che ci sia stata questa soluzione”.