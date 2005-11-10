L'Inter perde solo col Milan, la Fiorentina fa 3000: tre cose che forse vi siete persi della 10^ giornata

La 10^ giornata di Serie A è andata in archivio, tagliando così il traguardo delle 100 partite stagionali nel massimo campionato. Una carrellata di sfide che ha portato alle solite curiosità e ai consueti aneddoti statistici. In questo senso vi raccontiamo le 3 curiosità che forse vi siete persi della 10^ di Serie A.

L'Inter ha perso solo 3 delle ultime 40 in Serie A. Tutte contro il Milan

L'Inter di Cristian Chivu si lecca le ferite, dopo il ko nel derby contro il Milan. Un risultato che sta diventando quasi una costante, visto il rendimento dei nerazzurri contro i cugini nelle ultime stagioni. Un dato significativo? Nelle ultime 40 partite di Serie A l'Inter ha perso solo 3 volte. Sempre e solo contro il Milan. Prima del 3-1 di sabato sera, le due sconfitte per 1-0 dello scorso campionato. Nel mezzo, solo vittorie e pareggi, senza alcuna altra sconfitta.

La Fiorentina ha fatto 3000 in Serie A

Traguardo storico importante per la Fiorentina in Serie A. La vittoria di ieri per 4-2 sul campo del Sassuolo è stata infatti la partita numero 3000 giocata nel massimo campionato. Un record di tutto rispetto che prima dei viola avevano raggiunto solo Inter (3200), Juventus (3162), Roma (3162) e Milan (3140).

Serie A dei giovani: 51 gol segnati dai nati dal 2005 in poi

Clamoroso il dato riguardante queste prime 10 giornate di Serie A in merito ai giovani andati in gol. Per giovani si intendono gli Under 21, quindi quelli nati dal 2005 in poi. Ecco, nelle prime 100 partite di questa Serie A sono arrivate 51 reti di calciatori di questa categoria. Un dato ancora più significativo se paragonato allo scorso anno, quando i gol degli U21 nelle prime 10 giornate erano stati 19. Il podio di quest'anno vede Varela in testa con 9 gol, seguito da Mastantuono e Cisse, entrambi con 4 gol.