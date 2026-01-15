Ufficiale
Palermo, Avella a titolo definitivo al Guidonia. Di Bartolo rientra dalla Nuova Sondrio
TUTTO mercato WEB
Doppia ufficialità da parte del Palermo. Ecco, di seguito, le due note del club rosanero:
Il Palermo FC comunica di aver ceduto a titolo definitivo Michele Avella al Guidonia Montecelio FC.
Il Palermo FC comunica di aver formalizzato la risoluzione anticipata del prestito di Francesco Di Bartolo dalla Nuova Sondrio Calcio.
Maracanã
