Mantova, Gliozzi: "La differenza l'ha fatta l'atteggiamento. Ora testa alla Cremonese"

Ettore Gliozzi, attaccante del Mantova, commenta in conferenza stampa il successo ottenuto in casa della Virtus Entella

"Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Giocare qui è sempre complicato, ma abbiamo approcciato bene la gara e l'abbiamo preparata come facciamo con tutte le altre. Non avevo dubbi sul fatto che la squadra avrebbe tirato fuori una prestazione del genere. Sono ancora più contento perché ho fatto gol e sono riuscito ad aiutare la squadra a portare a casa la partita. Il merito, però, è di tutti. Durante la settimana c'è un lavoro incredibile, maniacale. Sono contento per me, ma soprattutto per la squadra e per la dedizione che mettono tutti i ragazzi".

Sulla prestazione e sul gol

"Secondo me la differenza l'ha fatta l'atteggiamento. Sapevamo che poteva essere una partita difficile per il loro modo di giocare. Se non pareggi l'atteggiamento che hanno loro, con tutte le qualità tecniche che puoi avere in squadra, diventa comunque complicato portare a casa partite del genere".

Sul gol realizzato, l'attaccante ha spiegato: "L'unico dubbio che avevo era che qualche altro difensore potesse tenermi in gioco. Il mio diretto avversario aveva cercato un po' l'anticipo e io l'avevo ostacolato. Ho pensato che magari gli altri non fossero saliti insieme a lui e che qualcuno fosse rimasto a tenermi in gioco".

Testa alla Cremonese

Il Mantova non ha molto tempo per godersi la vittoria: martedì è già in programma la prossima sfida, contro la Cremonese. Gliozzi è consapevole delle difficoltà legate ai pochi giorni a disposizione per preparare la gara, ma si dice fiducioso.

"Dovremo voltare subito pagina e pensare già da domani alla partita di martedì. Avremo pochi giorni per prepararla e sarà sicuramente un altro tipo di gara. Non ho dubbi che ci faremo trovare pronti".