Genoa, De Rossi: "Prestazione di cuore. Colombo non poteva neanche giocare..."

Dopo la vittoria ottenuta nello scontro diretto contro il Venezia, mister Daniele De Rossi ha commentato il match ai microfoni di DAZN: "Sofferenza grande, grandissima. Ritengo questa partita importantissima per lo stato di forma della squadra avversaria e per dare continuità a quello che stiamo costruendo. Abbiamo fatto una prestazione di cuore, soffrendo anche ma portando a casa i punti. Nel primo tempo ci hanno lasciato giocare, avevamo preparato quella partita così: forse dovevamo essere più verticale, dovevamo prenderli per la linea con Messias invece oscillavamo da una parte e dall'altra. Abbiamo avuto anche delle occasioni e potevamo indirizzare la gara. Nella ripresa abbiamo preso le loro marcature, ci hanno messo sott'acqua ma in quel momento è uscito il grande cuore di questa squadra".

Bisogna saper vincere queste partite.

"Per chi si deve salvare, queste vittorie sono importanti, con qualsiasi avversario vogliamo creare pericoli e tirare in porta. Con la Fiorentina abbiamo fatto solo due gol ma nel primo tempo siamo stati molto pericolosi, dobbiamo alzare il livello quando andiamo in vantaggio: riusciremo anche a fare i gol che chiudono le partite e che tolgono le energie degli avversari. Mi interessava però arrivassero tre punti oggi e sono contento sia arrivata la rete inviolata".

Ellertsson ha un piede importante.

"Lui è il mio bersaglio preferito [ride ndr], è un giocatore forte, questi colpi in allenamento li ha ma lì vale fino ad un certo punto. Ha gol e inserimenti senza palla, può anche crossare meglio e questa posizione più vicino alla porta forse lo stimola a fare ancora meglio".

Il centrocampo sta risultando il fattore in più.

"C'è tanta qualità e tanta gestione palla buona. Stanno crescendo tutti, Traorè è il nostro faro: dobbiamo capire in che condizioni siamo. Baldanzi tornerà a brevissimo in campo, Messias ci regala fisicità e qualità. Mi è piaciuto come è entrato Amorim che è entrato bene. Colombo non doveva rientrare ma lo staff medico ha fatto un grande lavoro: mi dispiace quando lo beccano. Con il cuore che ha lui saremmo salvi già a marzo, ha lavorato ogni giorno e ha fatto a sportellate per 20 minuti. Doveva vederla dalla tribuna e invece ci ha dato disponibilità con il suo cuore e il suo sacrificio".