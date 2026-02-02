Ufficiale
Palermo, colpo per il futuro: dalla Vis Pesaro arriva il giovane Maxim Schirliu
La Vis Pesaro 1898 comunica di aver perfezionato l’accordo con Palermo F.C. per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive di Maxim Schirliu.
Un’opportunità che gratifica il calciatore e la società, mettendo in luce il lavoro oculato e costante fatto all’interno del settore giovanile biancorosso.
In bocca al lupo, Maxim!
