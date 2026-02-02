Ufficiale L'Entella pesca in Serie C: arriva l'attaccante Stabile dal Vis Pesaro

Per un Tommaso Fumagalli che saluta, approdando alla Reggiana, c'è uno Stabile che arriva a rinforzare l'attacco di mister Chiapparella. L'Entella ha infatti annunciato il suo arrivo a titolo definitivo:

"Davide Pio Stabile è un nuovo giocatore dell’Entella. L’attaccante classe 2004 arriva a Chiavari a titolo definitivo dalla Vis Pesaro.

Il calciatore scuola Atalanta, dopo aver vestito le maglie di Giugliano e Seravezza Pozzi, nella prima parte di questa stagione è stato protagonista con la maglia della Vis Pesaro in Serie C, con cui ha realizzato 7 gol in 23 presenze".

Questo il comunicato del club marchigiano:

"Davide Stabile passa all’Entella a titolo definitivo

La società desidera ringraziare Davide per il percorso condiviso, per l’impegno, la professionalità e l’attaccamento ai colori biancorossi dimostrati nel corso della sua esperienza a Pesaro. Questa è un’operazione che valorizza il lavoro societario: condurre un nostro calciatore a misurarsi in categorie superiori, inseguendo il proprio sogno professionale, è motivo di grande soddisfazione e orgoglio".