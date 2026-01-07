Palermo, Corona bloccato in attesa di Pierini. Veroli non è sul mercato

Il Palermo guarda al mercato con un obiettivo chiaro: rinforzare l’attacco dopo l’uscita temporanea di Matteo Brunori, ancora sotto contratto con i rosanero fino al 2028 . Per la seconda parte di stagione, stando al Corriere dello Sport, la dirigenza vuole inserire un profilo pronto, non una semplice alternativa, capace di ruotare con Le Douaron e di affiancare Pohjanpalo nel reparto avanzato.

Tra i nomi monitorati c’è quello di Nicholas Pierini, reduce da una stagione da protagonista al Sassuolo culminata con la promozione in Serie A e 10 gol all’attivo. L’operazione, però, si presenta complessa e richiede tempo. Proprio per questo il Palermo non intende scoprirsi: Giacomo Corona, classe 2003, resta un punto fermo nonostante gli interessamenti di Pescara e Juve Stabia.

Linea chiara anche in difesa, dove Davide Veroli non è sul mercato. Il 22enne rappresenta un tassello prezioso: è un under, l’unico mancino di ruolo nel pacchetto arretrato e ha convinto nelle occasioni avute. La strategia rosanero è dunque di intervenire con precisione, senza indebolire una rosa che Inzaghi e Osti vogliono mantenere competitiva.