Palermo, Diakité in uscita: ci pensa l'Avellino ma ci sono anche club esteri
Il mercato invernale entra nel vivo anche sul fronte uscite in casa Palermo. Come riporta Il Giornale di Sicilia, il club rosanero sta lavorando alla definizione di alcune cessioni che potrebbero sbloccare le prossime operazioni in entrata.
Tra i nomi più caldi c’è quello di Diakité, seguito con particolare attenzione dall’Avellino. Il club irpino continua a monitorare il profilo del difensore, per il quale non è da escludere neppure una possibile opzione estera. Una pista che potrebbe prendere corpo nelle prossime settimane, soprattutto se il calciatore dovesse spingere per trovare maggiore spazio.
Restano vive anche diverse piste interne al campionato cadetto per altri tesserati del Palermo. Peda, Veroli e Corona sono finiti nel mirino di numerose società di Serie B, con situazioni però differenti: per i primi due i dialoghi risultano più articolati, mentre per Corona la prospettiva più concreta appare quella di una partenza in prestito.
