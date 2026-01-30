Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Palermo, Inzaghi: "Grande prestazione, ora la carica del pubblico per battere l'Empoli"

© foto di Federico Serra
Luca Esposito
ieri alle 23:42Serie B
Luca Esposito
fonte stadionews

Vittoria convincente in esterna. Il Palermo batte il Bari 3-0 al San Nicola e compie un passo importante per il futuro. Inzaghi, intervenuto in conferenza, ha ribadito la sua felicità per l’esito dell’incontro. “Sono contento perché vincere a Bari è sempre dura – afferma –. Una vittoria importante in una gara che temevo, ma in conferenza avevo detto di voler dare continuità e di voler fare una gran prova in trasferta: ci siamo riusciti. Io ero abbastanza tranquillo, la squadra è tosta e può ancora dare tanto. Già nel primo tempo potevamo essere in vantaggio ma non abbiamo fatto gol. Dobbiamo migliorare in questo.

Diamo continuità e non abbiamo preso gol. I nostri giovani come Peda, Ranocchia, Pierozzi continuano a crescere. Gyasi è entrato bene. Tante note positive. Sono molto tranquillo, la strada è giusta ma non montiamoci la testa. Tutta la squadra lotta e pressa. Sabato torniamo davanti al nostro pubblico e speriamo in uno stadio pieno che ci trascini alla vittoria. Con l’Empoli mi aspetto la solita gara difficile, mancherà anche Palumbo”.

